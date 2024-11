Der strahlende Rest von 60 Jahren Atomkraft beschäftigt seit Jahren die Politik. Der momentan in 16 Zwischenlagern liegende Müll soll spätestens 2050 in einem Endlager die nächste Million Jahre verbringen. Ein Standort dafür wird schon länger gesucht. Auch ein Gebiet in der Pfalz ist noch dabei.

Viele Bewohner genießen die Ruhe in den Gemeinden im Pfälzerwald. Wenig Verkehr und viel Natur. Vielleicht wird aber genau diese Abgeschiedenheit