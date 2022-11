Auch in Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz entfällt am Samstag die Isolationspflicht für Corona-Infizierte – jedoch nicht für alle. Zudem gibt es weiterhin Auflagen für Betroffene. Was nun zu beachten ist.

Nach dem Ministerratsbeschluss vom Dienstag zum Ende der Isolationspflicht hat nun das Bildungsministerium die neuen Auflagen für Kindertagesstätten (Kita) und Schulen bekannt gegeben. Für den Infektionsschutz wird ab sofort verstärkt auf die Eigenverantwortung von Eltern, Schülern und pädagogischem Personal gesetzt. Dort wo noch Vorgaben bestehen, sind jedoch noch nicht alle Punkte endgültig geklärt.

Müssen Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte mit einem positiven Coronatest, aber ohne Symptome am Präsenzunterricht teilnehmen?

Ja. Sowohl Lehrer als auch Schüler müssen weiterhin den Unterricht besuchen. Für sie gilt eine Maskenpflicht. Für eine Tragepause darf die Maske auch unter folgenden Bedingungen abgesetzt werden:

im Freien bei mindestens 1,5 Metern Abstand zu anderen Personen.

wenn ausschließlich Kontakt zu anderen Infizierten besteht.

wenn sich ein Infizierter allein im Raum befindet.

beim Essen, sofern mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen besteht.

Und was ist, wenn zum positiven Corona-Test auch Symptome hinzukommen?

Grundsätzliche gilt laut Bildungsministerium: Wer krank ist, soll zu Hause bleiben – unabhängig davon ob es Corona oder eine Grippe ist. Das gilt für Lehrkräfte, Erzieher, Schüler und Kita-Kinder.

Wie lange gilt die Maskenpflicht für Infizierte?

Die Maskenpflicht kann frühestens fünf Tage nach dem positiven Test enden. Bedingung dazu ist jedoch, dass der Betroffene mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. In jedem Fall endet die Tragepflicht spätestens nach zehn Tagen. Die Maskenpflicht gilt übrigens nicht für Kinder bis zur Einschulung.

Was gilt, wenn man etwa aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann?

Wer keine Maske tragen kann und infiziert ist, für den ist weiterhin eine Isolationspflicht vorgeschrieben. Hier gelten die gleichen zeitlichen Bedingungen wie bei der Maskenpflicht.

Gelten in Kitas und Schulen weiterhin Hygieneregeln?

Ja. Die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregeln gelten für alle weiter: Einhaltung der persönlichen Hygiene, regelmäßiges Lüften der Räume sowie die Empfehlung zum freiwilligen Tragen einer Maske. Ein aktualisierter Hygieneplan werde dazu in Kürze an die Einrichtungen verteilt. Darin werden auch Hinweise zum Musik- und Sportunterricht gegeben sowie zur Ganztagsbetreuung.

Muss ich eine Infektion noch an Schule oder Kita melden?

Nein. Mit dem Wegfall der Isolationspflicht entfällt auch die Meldepflicht von Infektionsfällen an die Gesundheitsämter, das gilt auch für die Fälle in Kitas und Schulen. Gleichzeitig müssen Bildungseinrichtungen die Eltern nicht mehr über Corona-Ausbrüche informieren.

Gilt für schwangere Lehrkräfte und Erzieherinnen eine Präsenzpflicht?

Nein. Allerdings hat das Bildungsministerium eigenen Angaben nach darum gebeten, die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben dazu nochmals zu prüfen.