Noch ist er offiziell nicht in Deutschland angekommen. Aber in Basel und in Freiburg ist der Japankäfer schon nachgewiesen worden. Eine Einschleppung des ein Zentimeter großen Schädlings soll vermieden werden. Dabei kann jeder helfen, der draußen unterwegs ist.

In einer globalisierten Welt kommen nicht nur Menschen und Waren immer schneller immer weiter. Mit ihnen verbreiten sich auch Schädlinge, die unsere Pflanzen bedrohen.