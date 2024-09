Charlotte Weihl aus Gönnheim ist neue Deutsche Weinkönigin – und die Eltern und der Bruder, die Freundinnen und Cousinen, die der 25-jährigen Pfälzerin bei der Wahl am Freitagabend im Neustadter Saalbau zugejubelt haben, sind einfach nur eins: „megastolz“.

Meine Güte, was für ein Jubel als am Ende der Wahl zur Deutschen Weinkönigin verlesen wird, was für viele Fans aus Familie und