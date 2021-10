Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Neues braucht nicht nur Mut und Vertrauen ins eigene Selbst, es kann auch gefährlich sein. Deshalb halten sich die meisten, die auch heute als Sammler im Wald unterwegs sind, an Erfahrung und Tradition. Sie schneiden seit Jahr und Tag nur die Pilze ab, die schon ihre Großeltern kannten. Schließlich gibt es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Mykologie in Mitteleuropa rund 10.000 Großpilze, von denen knapp 200 Arten essbar, 150 jedoch giftig und etwa zehn sogar tödlich toxisch sind. Wer will schon nach dem Verzehr eines Exemplars den Löffel abgeben?

Neues suchen, wenn Altbekanntes rar ist?

Doch heuer stehen Standard-Sammler vor einer schweren Aufgabe. Röhrlinge machen sich rar: Steinpilze, Maronen & Co. sprießen nur wenige aus dem Boden. Auch der Pfifferling zeigt sich eher selten. Also, Mut zu Neuem? Haben die Pilzexperten in der Pfalz deshalb sogar mehr zu tun, weil Waldgänger zwangsläufig experimentierfreudiger werden und daher Rat mehr denn je brauchen? Pilzsachverständige winken ab. Dietmar Theiss, 62, spricht zwar im Nachhinein von einem gestiegenen Interesse an der Natur, „auch alle meine Führungen und Seminare waren ausgebucht“, aber: Die Menschen suchten nicht verstärkt nach Exoten.

Viele seien angesichts der Vielzahl an Schwammerln und Informationen schlicht „überfordert und geben dann auf“. Der Kaiserslauterer schaut für seinen heimischen Herd auch nach Täublingen, der Krausen Glucke oder dem Stockschwämmchen. Warnt aber: Letzteres lässt sich nur schwer unterscheiden von dem tödlich wirkenden Gifthäubling. „Das Stockschwämmchen ist nur was für Spezialisten“, rät er. „Im Zweifelsfall immer auf Nummer sicher.“

Wann der Experte Pilze freigibt

Als ehrenamtlicher, bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie gelisteter und geprüfter Experte gibt er eine Speisefreigabe nur dann für essbare Pilze, wenn er hundertprozentig sicher ist. „Und nur für solche, die ich selbst in der Hand hatte. Dafür hafte ich auch“, so Theiss, der als psychologischer Psychotherapeut arbeitet. Und er lässt sich ein Protokoll unterschreiben, das die begutachteten Stücke beschreibt. Bei Gericht sei das Papier zum Glück noch nie gebraucht worden.

Dass sich Pfälzer im Wald nicht auf Neues einlassen, kann auch Roland Peifer aus dem Südwestpfalzkreis bestätigen. Und der 46-jährige Lebensmittelkontrolleur beim Landkreis findet das auch gut so. Für das Richtige in der Pfanne braucht es weniger Wagemut als Sicherheit. Nur geschätzt knapp zehn Leute hätten ihn diese Saison um Rat gefragt. Er selbst sammelt nicht für den Verzehr, sondern fürs Foto. Auf seinem Instagram-Profil reiht sich Rarität an Rarität. Manche Namen sind kaum auszusprechen: Beispiel gefällig? Entoloma chalybaeum. Oder einfacher: Schwarzblauer Rötling. „Jetzt ist nicht die Zeit für Standard, sondern für seltene Arten“, sagt der 46-Jährige aus Eppenbrunn.

Exoten in Lila und Orange

Das findet Pamela Finzer aus Speyer ebenso. Die Sachverständige nimmt auch die „quietschlila“ Rötelritterlinge oder Lacktrichterlinge mit. „Ich mag die bunte Mischung“, sagt die Biologin, die als IT-Projektassistentin arbeitet. Sie bittet Sammler: „Nicht den Korb vollmachen mit Pilzen, bei denen man unsicher ist, sondern dann nur vier, fünf.“ Für die genaue Bestimmung brauche sie auch die Stielbasis. Dafür hat sie einen Tipp für alle, die sich nicht an seltene Arten trauen. „Reizker sind super Anfänger-Pilze. Aus denen läuft eine orangefarbene Milch aus“, sagt sie. „Hundert Prozent sicher essbar und nicht verwechselbar.“ Allein – die Vorstellung – die Farbe … Wie war das mit dem Gewohnheitstier? Oder wer traut sich trotzdem?