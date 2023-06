Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Bei Trier wurde angeblich eine Ammen-Dornfingerspinne gesichtet. Die giftige Jagdspinne ist in Südeuropa heimisch, kommt aber auch in der Pfalz vor und profitiert von der Klimaerwärmung. Für ihre Beißwerkzeuge ist menschliche Haut kein Hindernis. Muss man sich vor dem Achtbeiner besonders in Acht nehmen?

Woher kommt die Ammen-Dornenfingerspinne ursprünglich?

Die Giftspinne mit der lateinischen Bezeichnung Cheiracanthium punctorium und der rot-orangen Färbung stammt laut