In der neuen RHEINPFALZ-App können Sie nicht nur abends die E-Paper aller Lokalredaktionen lesen. Im Webseiten-Bereich werden Sie stets aktuell über die Geschehen in der gesamten Pfalz informiert. So funktioniert es.

Wenn Sie in einer anderen Stadt arbeiten, sich speziell für eine Pfälzer Stadt interessieren oder wissen wollen, was an Ihrem früheren Wohnort alles vor sich geht, finden Sie das alles auf einen Blick jederzeit in unserer RHEINPFALZ-App – sowohl im E-Paper als auch im Webseiten-Bereich.

Sollten Sie den E-Paper-Bereich nicht als Startseite eingestellt haben, wenn Sie die App öffnen, sondern den Webseiten-Bereich, sehen Sie rechts oben ein Zeitungssymbol. Klicken Sie darauf, danach wird Ihnen Ihre ausgewählte Lokalausgabe angezeigt.

Oben erscheinen zwei Auswahlmöglichkeiten: für die Lokalausgabe und das Datum. So können Sie jede andere Ausgabe lesen – ab circa 19.30 Uhr am Vorabend kann zwischen den tagesaktuellen Ausgaben der 13 Lokalredaktionen gewählt werden. Am Sonntagmorgen finden Sie sogar eine akualisierte Version der RHEINPFALZ AM SONNTAG.

Um vom E-Paper-Bereich auf den Webseiten-Bereich zu kommen, klicken Sie oben rechts das dazugehörige Symbol an. Wo Sie sich gerade befinden, wird Ihnen übrigens unter dem RHEINPFALZ-Logo angezeigt.

Anschließend erhalten Sie einen aktuellen Überblick über die wichtigsten Nachrichten für alle Pfälzer. Um Nachrichten eines bestimmten Kreises oder einer Stadt auswählen zu können, klicken Sie in der blauen Leiste unterhalb des RHEINPFALZ-Logos rechts auf „Lokal“. Dann erhalten Sie eine Übersicht unserer Lokalausgaben.