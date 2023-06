Die 20 besten Jungwinzer der Pfalz für 2023/2024 stehen fest. Jury-Mitglied und Sommelier Toni Askitis erklärt im Interview mit Vanessa Betz, weshalb er die Pfalz für das dynamischste Weinbaugebiet hält und wie Laien Zugang zur Weinwelt finden.

Sie haben am 13. Juni gemeinsam mit fünf weiteren Jury-Mitgliedern die 20 besten Jungwinzerinnen und Jungwinzer der Pfalz für 2023/2024 ausgewählt. Welcher Wein hat Sie besonders überzeugt?

Das wäre unfair das Ganze auf einen einzigen Wein runter zu brechen, dafür ist Wein generell zu vielfältig. Es gab nicht DEN Besten, es gab sehr viel Gute. Deshalb ist es bei der Jungen Pfalz ja auch bewusst so gewählt, dass es kein Ranking innerhalb dieser 20 Gewinner gibt. Das sage ich jetzt nicht, um mich aus der Affäre zu ziehen, sondern weil das einfach schon alles sehr gute Weine waren.

Die Pfalztouristik ist der Ansicht, dass die Gewinner eine Avantgarde einer neuen Winzer-Generation sind, die in der Branche für Aufsehen sorgen werden. Wie sehen Sie das als Sommelier aus Düsseldorf, der in ganz Deutschland unterwegs ist?

In der Vergangenheit ist es auf jeden Fall schon so gewesen, dass ein paar der Leute, die damals bei der Jungen Pfalz dabei waren, die Superstars von morgen geworden sind. Bestimmt werden das nicht alle, aber der ein oder andere, der jetzt gewonnen hat, wird auf jeden Fall Vorreiter und später die Pfalz repräsentieren als einer der alten Hasen. Das hat man sofort gemerkt. Da sind schon etliche dabei, die sehr zeitgerechte Weine machen und trotzdem die Pfalz widerspiegeln.

Apropos Pfalz: Ich habe vor Kurzem auch mit der Deutschen Weinkönigin gesprochen, die gesagt hat, in der Pfalz wäre die Szene der jungen Winzerinnen und Winzer besonders groß. Sehen Sie das auch so?

Ja, man muss schon sagen, die Pfalz ist schon das dynamischste Weinbaugebiet. Hier passiert einfach eine ganze Menge. Die Leute haben Bock, sich auszuprobieren und was zu machen. Das ist zumindest das, was mir so begegnet. Es gibt bestimmt auch viele, die nach „Schema F“ arbeiten. Aber von dem, was ich so erlebe, kann ich das auf jeden Fall so unterstreichen.

Daraus schließe ich, dass die Weine der Gewinnerinnen und Gewinner keine Weine nach „Schema F “ sind. Auf was können sich die Leute einstellen, wenn sie die Weine der Jungen Pfalz probieren?

Alle über einen Kamm zu scheren ist da schwierig, aber da waren sehr viele dabei, die einfach lebendige, einzigartige Weine machen.

Und was macht die Weine der Jungen Pfalz so einzigartig?

Das kann man auch nicht so einfach sagen, aber im Grunde sind die besonders, die versuchen, ehrliche Weine zu machen, also so wenig Hilfsmittel zu benutzen wie möglich. Je weniger Hilfsmittel, umso näher kommt man an die Wahrheit und dann wird es spannend und lebendig.

Also weg vom Chemiebaukasten?

Genau, das gibt es natürlich auch. In der Vorauswahl hatten wir auch Weine dabei, da haben drei verschiedene Rebsorten komplett gleich geschmeckt. Uns war als Jury wichtig, dass die Weine Tiefgang haben, eine subtile Kraft, energetische Weine eben, die dann auch einen Wow-Effekt herstellen.

Das hört sich jetzt alles schon sehr fachmännisch an. Auf Ihrem Instagram-Kanal „asktoni.de“ und in Ihrem Buch „Wein ist unkompliziert“ vertreten Sie aber die These, dass Wein etwas für alle ist. In der Pfalz trinken viele Weinschorle, trauen sich darüber hinaus aber nicht so richtig an das Thema ran. Was ist Ihr Tipp für diese Leute?

Einfach machen! Es ist Wein, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt für alle Wein da draußen. Meiner Meinung nach muss man nur eine Hürde nehmen: Es sollte der Schritt hingemacht werden zu handwerklich nachhaltigem Wein. Ansonsten heißt es: einfach probieren und reinschmecken. Man hat ja auch ehrlich gesagt nichts zu verlieren. Und wenn diese Weinwelt, so elitär sie manchmal wirkt, so ein dickes Mauerwerk um sich herum baut, würde ich darauf nichts geben. Einfach zum Winzer gehen und sich beraten lassen.

Da haben wir in der Region ja auch genug Auswahl...

Genau, das ist richtiger Luxus, bei mir in Düsseldorf ist das was anderes, ich hab es nicht so einfach. Ich muss zu Händlern, online gucken – oder mich im besten Fall auf den Weg in die Pfalz machen.

Zur Person

Antonios Askitis ist 43 Jahre alt und lebt in Düsseldorf. Er ist ausgebildeter Top-Sommelier und wurde unter anderem von dem Weinmagazin „Vinum“ als eine der 25 wichtigsten deutschen Weinpersönlichkeiten bezeichnet. Auf seinem Instagram-Account (asktoni.de) und in seinem Buch „Wein ist unkompliziert“ möchte er Laien die Weinwelt näher bringen.

Weitere Infos

Mehr Informationen über die 20 Jungwinzerinnen und Jungwinzer gibt es unter www. die-junge-pfalz.de