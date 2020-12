In Baden-Württemberg hat das Rote Kreuz kostenlose Schnelltests für jedermann angekündigt. Ab dem 23. Dezember sollen sich an verschiedenen Stellen im Land Menschen testen lassen können. Das soll die Sicherheit über die Weihnachtsfeiertage erhöhen. So berichtete der SWR am Mittwoch. Wie sieht es damit in Rheinland-Pfalz aus?

Die Tests werden laut SWR in Baden-Württemberg vom Land bereitgestellt. Schnelltests gelten allerdings als weniger aussagekräftig als andere Testverfahren. Nur in 95 Prozent der Fälle wird ein korrektes Ergebnis anzeigt, und Umwelteinflüsse wie die Luftfeuchtigkeit können den Test ebenfalls beeinflussen.

Der Leiterin der Pressestelle des rheinland-pfälzischen Landesverbandes des DRK, Elisabeth Geurts, ist bisher nichts von einer vergleichbaren Aktion in Rheinland-Pfalz bekannt. „Wir unterstützen aber, wie auch von Ministerin Dreyer angekündigt, die generellen Testabläufe“, sagte Geurts.

Bisher keine Anpassung der Teststrategie

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, weder dem Ministerium noch dem Landesuntersuchungsamt lägen Informationen über Testzentren für Antigen-Schnelltests in Rheinland-Pfalz vor. Zu einer eventuell angepassten Teststrategie über die Weihnachtsfeiertage hieß es: „Die in der staatlichen Teststrategie vorgesehenen Testungen zu klar definierten Anlässen sind sinnvoll und ausreichend und werden auf Grundlage des aktuellen Infektionsgeschehens überprüft und angepasst.“

Netz aus Testzentren reicht aus

Schnelltest seien nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) indes nicht anzeige- oder genehmigungspflichtig – obgleich bei der Durchführung Standards etwa bezüglich des Infektions- und Arbeitsschutzes eingehalten werden müssten, hieß es weiter. Das Ministerium sieht sich dennoch gut vorbereitet: Die vom Land und von den Kommunen angebotenen Testmöglichkeiten seien ein „breit aufgestelltes Netz“, welches zur Entlastung der Gesundheitsämter beitrage.

Ludwigshafen richtet Schnelltest-Center ein

In der Walzmühle in Ludwigshafen hat der Center-Betreiber Pro Concept Holding AG indes mit Unterstützung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ein Schnelltest-Center eingerichtet, das ab Samstag öffnen soll. Dafür hagelte es Kritik für das Stadtoberhaupt.