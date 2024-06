Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz wird nach RHEINPFALZ-Informationen bereits in diesem Jahr sein Amt an der Spitze der Partei aufgeben. Der Parteivorsitz und das Ministerpräsidentenamt wird aber in unterschiedlichen Händen bleiben. Das ist dem Vernehmen nach Teil des Personalpakets rund um den Rückzug von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Wahl von Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) als Nachfolger. Neue Landesvorsitzende soll den Angaben nach die SPD-Fraktionschefin im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, werden. Die 49-Jährige aus dem Westerwald gehörte bisher in die Riege potenzieller Dreyer-Nachfolger. Beim Landesparteitag im November 2023 wurde sie erstmals stellvertretende Parteivorsitzende neben Schweitzer und Finanzministerin Doris Ahnen. Sie erhielt damals 86,5 Prozent der Stimmen. Bätzing-Lichtenthäler war von 2014 bis 2021 Gesundheitsministerin in Rheinland-Pfalz, davor Bundestagsabgeordnete. Lewentz wurde bei dem Parteitag im November mit rund 80 Prozent im Amt bestätigt. Er hatte angekündigt, dies werde seine letzte Amtszeit sein. Lewentz folgte Kurt Beck 2012 an der Parteispitze. Als Innenminister trat Lewentz 2022 im Zusammenhang mit der Aufklärung der Flutkatastrophe an der Ahr zurück. Der Wechsel soll noch im SPD-Vorstand abgestimmt und auf einem Parteitag im November vollzogen werden.

