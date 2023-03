Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zehn mögliche Varianten für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 in der Südpfalz hat der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) gemeinsam mit Kollegen der SGD Süd am Mittwochabend in einer Online-Bürgerinformation vorgestellt, darunter drei Vorzugsvarianten.

Es geht um den Planungsabschnitt zwischen der Anschlussstelle B48 (Wellbachtal) und der Anschlussstelle Queichhambach. Auf der – je nach Variante 7,64 bis 11,11 Kilometer langen