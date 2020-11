Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es bei der Tagung der Landessynode nur noch drei Tagesordnungspunkte: Es wird der Haushalt für 2021 und 2022 festgestellt und die 100 Jahre alte Kirchenverfassung so geändert, dass in Zukunft Synoden digital tagen und abstimmen können. Und es wird die Nachfolge von Oberkirchenrätin Dorothee Wüst geregelt, die von der Synode im September zur neuen Kirchenpräsidentin gewählt wurde.

Männer wollen Frau im Amt folgen

Um das geistliche Oberkirchenamt mit dem Schwerpunkt Bildung bewerben sich drei Pfarrer. Der 55-jährige Dieter Hofmann ist seit 2009 geschäftsführender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Sachsenheim im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Der Theologe mit zusätzlichen Studienabschlüssen in Geschichte und Kulturmanagement engagiert sich besonders in den Bereichen Jugendarbeit und Musik und war in der wissenschaftlichen Lehre tätig.

Der 47-jährige promovierte Theologe Paul Metzger ist seit 2017 Pfarrer in Ludwigshafen-Pfingstweide. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er engagiert sich im Bildungswesen durch Lehrtätigkeiten für Haupt-und Ehrenamtliche, für die er die Laien-Universität Theologie Pfalz gründete.

Claus Müller ist Dekan des Kirchenbezirks Germersheim. Der 48-jährige promovierte Pfarrer ist verheiratet und hat drei Kinder. Er war zuvor von 2003 bis 2009 Pfarrer an der Gedächtniskirche der Protestation in Speyer. Er unterrichtete am Gymnasium wie auch an Hochschulen und sammelte Erfahrungen als Prüfer im Zweiten Theologischen Examen.

Für sieben Jahre gewählt

Oberkirchenrätinnen und Oberkirchenräte werden in der pfälzischen Landeskirche auf die Dauer von sieben Jahren gewählt, Wiederwahl ist möglich. Sie leiten die einzelnen Dezernate des Landeskirchenrates, der obersten Behörde der Landeskirche. Den Vorsitz im Kollegium führt die Kirchenpräsidentin beziehungsweise der Kirchenpräsident. ane