Die Draisinensaison im Kreis Kusel läuft – und bietet eine Neuheit. Künftig können diejenigen, die nicht selbst eintreten, in die Urzeit abtauchen. Dank einer Brille.

Seit Mittwoch kann für die Draisinenfahrt von Altenglan nach Lauterecken und umgekehrt eine Virtual-Reality-Brille dazugebucht werden, deren Technik es ermöglicht, die erdgeschichtliche Vergangenheit der Region zu erleben: In dem virtuellen Abenteuer reisen die Träger der Brille 300 Millionen Jahre zurück, befinden sich in verschiedenen Landschaften und begegnen allerhand Urzeitsauriern.

„Wir sind gespannt, wie es ankommt“

„Wer die Brille trägt, muss in der Mitte sitzen“, erklärt Kira Keßler von „Land L(i)eben“, dem Smart-City-Projekt des Landkreises Kusel. Die beiden Personen, die außen sitzen, übernehmen wiederum das Strampeln. „Land L(i)eben“ hat das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen VR Coaster aus Kaiserslautern und der Lautrer Hochschule umgesetzt. „Und der wissenschaftliche Input kam vom Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg“, sagt Leon Werner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule, die schon seit über 20 Jahren den Studiengang Virtual Design anbietet. „Wir sind jedenfalls gespannt, wie das Erlebnis bei den Menschen ankommt“, blickt sein Professor Matthias Pfaff voraus. Die Zeitreise dauert etwa 25 Minuten – mit kleiner Einführung. So könne während der Fahrt getauscht werden – und die Mitfahrer könnten die Brille ebenfalls mal aufsetzen.

Die VR-Brille ist in den ersten vier Wochen kostenlos buchbar, danach kostet sie einen Aufpreis zur Draisine. Um in die Urzeit abzutauchen, muss eine Geschwindigkeit von mindestens zehn Stundenkilometern erreicht werden.