Der Landrat des Kreises Bad Dürkheim wird am Sonntag, 8. November, neu gewählt. Die Bürger haben die Wahl zwischen Amtsinhaber Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und Herausforderer Timo Jordan (SPD), die es in Zeiten von Corona schwer hatten mit ihrem Wahlkampf. Vor allem bei einem Thema sind sich die Kontrahenten uneinig. Sie wollten von Tür zu Tür gehen, Planwagenfahrten anbieten, über ihre Anliegen informieren. Das hat sich wegen der Pandemie dann doch eher auf soziale Netzwerke, Videos und Telefongespräche verlagert.

„Ich nehme für mich in Anspruch, vieles auf den Weg gebracht zu haben“, hatte Ihlenfeld bereits bei seiner Nominierung gesagt. Da erstaunt es nicht, dass der 57-Jährige auch im Wahlkampf immer wieder auf das von Bund und Land geförderte 50 Millionen-Euro-Projekt Breitbandausbau und den 30 Millionen Euro schweren Digitalpakt zu sprechen kam – zwei wichtige Projekte seit seinem Amtsantritt. Und es sind Projekte, die der Haßlocher weiter begleiten und vorantreiben möchte, das betont er. Weiterführende Schulen sollen erhalten bleiben, auch die kleineren, wie im Lambrechter Tal oder in Weisenheim am Berg.

Gegen Windräder an der Haardt

Dass das Kreiskrankenhaus in Grünstadt gut aufgestellt ist und bleibt und dadurch wohnortnahe medizinische Versorgung bieten kann, ist Ihlenfeld ein Anliegen. In Sachen Klimaschutz will er bisherige Anstrengungen fortsetzen, beispielsweise mit dem Ausbau der regenerativen Energien durch Photovoltaikanlagen. Gleichzeitig sagt der Amtsinhaber aber auch: „Die Haardt muss frei von Windrädern bleiben.“

Unterschiedliche Positionen beim Thema „B 271 neu“

Ebenso hat er den Willen, die Gemeinden an der Weinstraße vom Durchgangsverkehr zu befreien. Hier ist auch eine der größten Differenzen zwischen den Kandidaten zutage getreten: Ihlenfeld spricht sich beim viel diskutierten Thema „B 271 neu“ für die auch vom Landesbetrieb Mobilität favorisierte West-Variante aus. Dabei geht es um die Umgehung bei Kallstadt und Herxheim am Berg. Jordan dagegen hält die Ost-Variante für die bessere und spricht damit vor allem Teilen von Herxheim am Berg aus der Seele. Unter anderem stellt er der Planung zugrundeliegende Zahlen in Frage und bescheinigt der Ost-Variante „charmantere Züge“.

Klimaschutz als Zukunftsthema

Gerne möchte der 41-Jährige den Kreis zur Null-Emissions-Region machen und will dafür auch einen kreisweit agierenden Klimaschutzmanager einsetzen. Mit Konzepten für den öffentlichen Nahverkehr, Sharing-Angeboten und Radschnellwegen will er auch über die Mobilität den Klimaschutz angehen. Denn das ist eines der Zukunftsthemen, auf denen er seinen Wahlkampf aufgebaut hat. Unter anderem strebt er auch ein betriebliches Mobilitätsmanagement für die Kreisverwaltung mit ihren mehr als 600 Beschäftigten an.

Jordan, der ebenfalls in Haßloch wohnt und als Magistratsdirektor der Stadt Lampertheim den Fachbereich „Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen“ leitet, hat beim Thema Infrastruktur auch über bezahlbaren Wohnraum gesprochen und über eine Kreiswohnungsbaugesellschaft nachgedacht. Wenn es um die Wirtschaft geht, will er in engen Dialog mit Unternehmern treten und jährlich mit Betriebs- und Personalräten zusammenkommen. Er bringt „Digitale Erlebniswanderwege“ ins Gespräch und Digitalbotschafter für Senioren, um zu vermeiden, dass sie abgehängt werden. Jordan will die Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen ebenso stärken wie die Kreisvolkshochschule.