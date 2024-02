Nicht immer fällt die Bedienung neuer Apps oder Geräte wie Tablets auf Anhieb leicht. Dafür bietet die RHEINPFALZ-Akademie aber Hilfestellung an.

Die neue RHEINPFALZ-App ist da und bringt einiges an Veränderungen mit sich: Sie finden nun nicht mehr nur das E-Paper in der App, sondern auch alle Online-Artikel aus unseren 13 Lokalredaktionen.

Neuer Look, neue Funktionen und Möglichkeiten – das kann einen manchmal auch etwas ratlos werden lassen. Genauso wie die vielfältigen Anwendungsfunktionen auf Smartphone oder Tablet. Für Unterstützung bei der App-Nutzung bietet die RHEINPFALZ-Akademie für Neulinge einen Kurs an – unabhängig vom Betriebssystem Ihres Geräts. In dreieinhalb Stunden lernen Sie die Grundfunktionen Ihres Geräts sowie Tipps und Tricks rund um die neue RHEINPFALZ-App. Die Teilnahme ist jeweils auf 15 Personen beschränkt und kostet 28 Euro, für RHEINPFALZ-CARD-Nutzer 23 Euro. Termine zu den Veranstaltungen sowie die Anmeldungen.