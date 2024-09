„Media Makeover: Nachrichten, wie du sie willst“ unter diesem Titel bietet DIE RHEINPFALZ Workshops an Schulen an – und tourt damit durch die Pfalz.

Einige Schulen in der Pfalz können in den nächsten Tagen mit RHEINPFALZ-Post rechnen. Denn mit dem Start des neuen Schuljahres geht auch unser Schulprojekt zum Jahr der Nachricht in die zweite Runde. Haben wir in der ersten Jahreshälfte zusammen mit der Goetheschule Gesamtschule in Kaiserslautern schon ein tolles Projekt umsetzen können – bei dem wir zusammen mit den Schülern und Schülerinnen Nachrichten für Social Media produziert haben – gibt es jetzt im zweiten Halbjahr ein neues Konzept: „Media Makeover: Nachrichten, wie du sie willst“ lautet der Titel des neuen Workshops. Darin wollen wir uns zusammen mit den Schulklassen mit der Frage beschäftigen, wie sich die Jugendlichen Nachrichten wünschen: als Artikel, Video oder Podcast? Und wo müssen sie stattfinden: auf Social Media, auf Webseiten oder in Apps?

Praxis statt bloßer Theorie

Wie Nachrichten überhaupt entstehen, wer entscheidet, was bei uns am Ende des Tages in der Zeitung oder auf unserer Webseite landet, ist der Workshop-Teil, den wir mitbringen. Weil Praxis aber immer die bloße Theorie schlägt, wollen wir auch zusammen aktiv werden und gemeinsam Nachrichten produzieren. Dabei können die Jugendlichen selbst ausprobieren, welche Formate ihnen gefallen und herausfinden, welche Vor- und Nachteile zum Beispiele ein Kurzvideo auf Instagram haben kann. Und wir hoffen, genauso viel von den Schülerinnen und Schülern lernen zu können, wie sie von uns – immerhin geht es beim Jahr der Nachricht darum, Nachrichten neu zu denken, damit sich auch junge Generationen wie die Gen Z gehört fühlen und von den Inhalten abgeholt werden.

Über die Ergebnisse der Workshops halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden – und auch darüber, welche Schulen Teil des Projekts und damit unserer Schultour durch die Pfalz werden.

Das Schulprojekt ist Teil des Jahres der Nachricht 2024, welches die Initiative UseTheNews ausgerufen hat. UseTheNews ist ein Zusammenschluss der Deutschen Presse Agentur mit Partnerschulen und verschiedenen Medienhäusern in Deutschland, an welchem auch DIE RHEINPFALZ mitwirkt. Das gemeinsame Ziel ist es, Jugendliche mit für sie relevanten Nachrichten zu erreichen.