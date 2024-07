Es ist zwar enttäuschend, dass sich die Pfalzwein-Werbung inhaltlich nicht zur Weinkönigin äußert. Doch es zeigt auch, dass die Verantwortlichen aus dem Kommunikationsdesaster gelernt haben.

Es war eine dünne Mitteilung, die der Geschäftsführer des Pfalzwein-Vereins viele Stunden nach der Krisensitzung an die Presse verschickt hat: Dass man sich nicht in der Lage sehe, sich zur Hoheiten-Frage zu äußern. Und doch haben die wenigen Sätze, die der Verein formulierte, gezeigt, dass Geschäftsführung und Vorsitzender aus den bisherigen Fehlern Lehren gezogen haben. Sie kündigen „vertiefende Gespräche“ mit Neustadt und „größtmögliche Transparenz“ in der Kommunikation an. Damit drücken sie Bedauern über das Geschehene aus, ohne es direkt zu benennen. Es ist zu hoffen, dass die Beteiligten eine gesichtswahrende Lösung in der Königinnen-Frage finden. Viel Zeit bleibt dafür nicht. In zwei Monaten ist Wahl.