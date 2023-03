Unter dem Motto „Die Pfalz wandert für den Dom“ ruft die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer ab April zu einer Spendenaktion auf. Gesammelt und gewandert wird für den Erhalt der Ossttürme des Wahrzeichens.

Was ist das Ziel der Aktion?

Mit den Spenden möchten die Organisatoren der Aktion die Restaurierung der Osttürme des Speyerer Doms finanzieren. Diese wurden zuletzt vor gut 90 Jahren zuletzt saniert, der Zustand habe sich aber nicht gebessert. Eine Instandsetzung der Natursteinbauoberflächen sowie die Überarbeitung der Turmhelme und die Regenwasserableitung muss vorgenommen werden. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Alfried Wieczorek, um einen „Millionenbetrag“.

Wann geht’s los?

Der Startschuss für die Aktion fällt am 22. April, um 9 Uhr, mit der ersten Wanderung, die vom Speyerer Dom nach Neustadt zum Herz-Jesu-Kloster führt.

Wie lange läuft die Aktion?

Ihren Abschluss findet die Aktion mit einem Fest im Speyerer Domgarten am Samstag, 23. September um 15 Uhr. Zwischen Beginn und Ende des Projekts gibt es weitere sechs offizielle Veranstaltungen.

Wer kann mitmachen?

Teilnehmen kann jeder. Egal ob jung oder alt, ob gut zu Fuß oder im Rollstuhl, denn es gibt auch barrierefreie Routen. Familien können sich genauso zusammentun wie Firmen, Jugendgruppen, Wandervereine oder Schulklassen.

Wie funktioniert die Teilnahme und wohin gehen die Spenden?

Mitwirkende suchen sich Sponsoren, die Ihre Teilnahme an den Wanderungen finanziell unterstützen. Wanderer können Freunde, Bekannte, Verwandte aber auch Betriebe ansprechen, oder aber auf den sozialen Medien für ihre Touren werben. Natürlich kann jeder Teilnehmer auch selbst spenden. Wer selbst nicht mitwandert, aber die Aktion finanziell unterstützen möchte, meldet sich bei der Stiftung Kaiserdom und fragt nach Wandergruppen, die noch Sponsoren oder Spender suchen. Die einfachste Möglichkeit wäre eine Überweisung auf das Spendenkonto unter: IBAN DE62 7509 0300 0100 0535 38, Kennwort: „Domwandern“, Kontoinhaber: Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer. Weitere Infos unter stiftung-kaiserdom.de.

Welche Routen werden gewandert?

Die Wanderabschnitte orientieren sich an den Jakobswegen im Pfälzerwald. Es gibt sieben – von Natur- und Pilgerführern geleitete – Wanderungen, die die Aktion begleiten. Diese Touren befinden sich im kompletten Pfälzerwald-Gebiet. Unabhängig davon ist jeder Teilnehmer frei in der Wahl seiner Wanderwege. Empfohlen werden die Beispielrouten, die in den drei Pilgerführern „Pfälzer Jakobswege“, „Jakobsweg Klosterroute“ und „Pilgern für Alle“ zu finden sind. Vier davon werden kostenlos auf der Internetseite der Stiftung zum Download angeboten.

Was können die Teilnehmer bei den geführten Wanderungen erleben?

Jeder, der an den geführten Wanderungen teilnimmt, hat die Möglichkeit Einblicke in die Natur des Pfälzerwaldes zu gewinnen. Die Naturführerinnen und Naturführer erzählen während der Wanderungen Geschichten über den Pfälzerwald . Erkunden dabei aber auch immer wieder neu, wie sich Wald und Tiere entwickeln.

Was kostet die Teilnahme an einer geführten Wanderung?

Die Kosten für geführte Wanderungen variieren. Es gibt einige Touren deren Kosten sich auf zehn Euro pro Person belaufen. Andere sind kostenfrei. Spenden sind natürlich erwünscht.

