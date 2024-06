Auf knapp 22 Kilometern führt die Pfälzer Moortour auf ebenen Strecke durch die abwechslungsreichen Landschaften der Westricher Moorniederung und des Pfälzer Mühlenlandes.

Die familienfreundliche Radtour startet in Bruchmühlbach-Miesau. Wer mit der Bahn anreist, kann direkt am Bahnhof beginnen. Hier stehen auch schon die ersten Wegweiser: Eine grüne Wiesenlandschaft, ein braun eingezeichneter Weg, eine Sonne und die Aufschrift „Pfälzer Moortour“.

Von Bruchmühlbach führt der Weg zunächst durch den Ort bis nach Vogelbach, wo er über eine Brücke die Autobahn überquert. Dann zweigt die Route in die sogenannten „Wiesen der Vogelbacher Mühle“ ab. Heute gibt es dort zwar keine funktionierende Mühle mehr, doch wie der Name schon sagt, befindet sich die Tour inmitten des Pfälzer Mühlenlandes. Die Region war früher stark von der Mühlenkultur und landwirtschaftlichen Betrieben geprägt.

Das Pfälzer Mühlenland. Foto: Jasmin Awan

Vorbei an Mühle und Weiher

Von dort, geht es über einen kurzen Abschnitt des Schwarzbachtals bis nach Waldmohr. Dort lädt der Mohrmühlweiher zu einer Rast ein. Der Name des etwa vier Hektar großen Weihers ist auf die nahegelegene, historische Mohrmühle zurückzuführen – umgangssprachlich ist auch häufig von Motschweiher die Rede. Wer am Weiher etwas verweilen möchte, kann bei der direkt am Weiher gelegenen Fischerhütte Waldmohr einkehren.

Weiter geht es anschließend auf der ehemaligen Trasse der Glantalbahn. Dort verläuft die Pfälzer Moortour gemeinsam mit dem Glan-Blies-Radweg bis nach Schönenberg-Kübelberg. Hin und wieder wechseln sich der Bahntrassenweg und ein parallel verlaufender Feldwirtschaftsweg ab. Es folgt ein markanter Wegpunkt: der berüchtigte „Galgen“ in der Nähe des Schönenberger Ortsteiles Sand.

Der Nachbau eunes Galgens bei Schönenberg. Foto: Jasmin Awan

Der Nachbau eines mittelalterlichen Galgens soll an das frühere, teils sehr radikale Gerichtswesen der Region erinnern. Am Wegesrand liefern Informationstafeln weitere Fakten zur Geschichte der besonderen Stätte.

Ein kleiner Abstecher zum Schluss?

Fortan verläuft die Tour wieder entlang der alten Bahntrasse bis nach Elschbach. Den Schildern folgend geht es dann vorbei am Campingplatz Hasenhübel. Von dort aus sind es nur noch etwa vier Kilometer durch die frühere Moorlandschaft bis zurück zum Ausgangspunkt in Bruchmühlbach-Miesau. Auf dem Weg dorthin geht es vorbei am Bruchwiesenhof – einem Milchviehbetrieb – und dann zurück zum Bahnhof.

Wer möchte, kann zum Abschluss der Rad-Rundtour noch einen Stopp bei der Fischerhütte Vogelbach einlegen. Sie liegt etwa 350 Meter vom Bruchmühlbacher Bahnhof entfernt. Dort lässt sich die Pfälzer Moortour bei einem kühlen Getränk am Angelweiher ausklingen.