Was war 2020 doch für ein außergewöhnliches Jahr. Die heißen Themen abseits der alles dominierenden Pandemie stellen wir hier vor –Platz elf bis sechs.

10. Stühlerücken in der Rhein-Galerie: Gleich mehrere Geschäfte kündigen Ende Juli ihren Rückzug aus dem Einkaufszentrum in Ludwigshafen an.

9. Wie nie zuvor steht die Gesundheit der Bevölkerung im Fokus der Aufmerksamkeit. Ein junger Mann aus Battweiler bekommt Ende November trotz Atembeschwerden aber keine sofortige Behandlung.

8. Zwei Minuten auf der Abifeier machen den 18-jährigen Fiete Korn bundesweit bekannt. Die Folgen im November: Eine Anzeige und ein Angebot.

7. Auch wenn er es nicht wahrhaben will, die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump neigt sich dem Ende entgegen. Die Gesellschaft ist tief gespalten. Warum im Februar ein Hund im US-Bundesstaat Minnesota plötzlich zwischen die politischen Fronten geriet, erfahren Sie hier.

6. Aus der ganzen Pfalz berichten Augenzeugen im Mai von drei lauten Knalls. DIE RHEINPFALZ geht den Geräuschen auf den Grund.