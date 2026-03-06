Heimatliebe wird bei Pfälzern großgeschrieben. Das wird auch für den Wahlkampf genutzt. Warum ein Leberwurst-Zitat zum Streitfall wurde und welche Mechanismen dahinterstehen.

„Ich riech die Lewwerworschd so gern“ – dieses Zitat aus einem Lied der Pfälzer Band Anonyme Giddarischde kennen wohl viele. Anfang 2025 gab es um genau dieses Zitat einen größeren Eklat, denn ein AfD-Politiker nutzte es während seines Bundestagswahlkampfs, was die Band nicht guthieß. Auch jetzt noch, wenige Wochen vor der Landtagswahl, ist eine veränderte Version des Zitats im Umlauf und schaffte es sogar bis zu AfD-Parteichefin Alice Weidel. Dabei ist das nicht der einzige Fall, bei dem Politiker versuchen, ihre Pfälzer Heimatliebe für sich zu nutzen. Aber ab wann kann das problematisch werden?

Was hat AfD-Politiker Thomas Stephan damit zu tun?

Angefangen hat alles damit, dass der Politiker Thomas Stephan, Haßlocher AfD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Bad Dürkheim, während des Bundestagswahlkampfs sein Profilbild auf Facebook änderte. Zu sehen ist ein Konterfei, welches von einem Satz umlaufen wird: „Ich riech die Lewwerworschd so gern“. Zusätzlich verteilte er Dosenleberwurst, die ein Sticker mit genau diesem Bild zierte. Die Anonyme Giddarischde wurden darauf aufmerksam und sahen darin eine Urheberrechtsverletzung. Sie untersagten Stephan die Verwendung der Liedzeile, drohten unter bestimmten Umständen sogar mit rechtlichen Schritten und distanzierten sich sowohl von der Partei als auch deren Politik.

Thomas Stephan ist Haßlocher AfD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Bad Dürkheim.

Thomas „Edsel“ Merz, Sänger der Anonyme Giddarischde, machte im Gespräch mit der RHEINPFALZ deutlich, wieso ihn und seine Band-Kollegen die Zitat-Verwendung so gestört hat. „Das steht nicht für unser Bild von der Pfalz – in keiner Hinsicht“, sagt Merz. Ein Jahr später, Mitte Januar 2026, trat Merz der AfD sogar noch deutlicher gegenüber. Er trat auf einer Gegendemo zu einer Veranstaltung der Partei in Bad Dürkheim auf. Merz sagt, dass rechte Politiker sich gerne an Volkstümlichen bedienten, um sich als „Bewahrer von Brauchtum und Traditionen“ darzustellen, was sie seiner Meinung nach aber nicht seien. Deshalb positionieren sich die Band und er damals wie heute so direkt.

Wie die Band von der Aktion 2025 erfahren hat, wie sie sich positioniert und was Edsel von der Reaktion des AfD-Politikers auf ihr Vorgehen hält, hören Sie im Audio-Interview. Laden Sie dafür den Audio-Player und starten Sie die Tonaufnahme.

Nutzen rechte Politiker Heimat und Brauchtum für politische Zwecke?

Die Aussage des Anonyme Giddarischde-Frontsängers stützt Dr. Felix Schilk mit den Beobachtungen aus seiner Forschung. Schilk ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Tübingen und beschäftigt sich viel mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und der Neuen Rechten. Er beschreibt, wie Popkultur – darunter zählen auch Mundart und Musik – von Politikern genutzt wird und welche Rolle dabei Rechtspopulisten spielen. Heimat und die eigene Verbindung dazu sei generell ein beliebtes Mittel, um Nähe zu transportieren und an die Lebenswelten der Wählerinnen und Wähler anzudocken.

„Rechte Politik funktioniert einfach stärker über Bilder, über Effekte, über Emotionen, über Narrative. Und all das wird auch über Popkultur transportiert. Viel besser als jetzt ganz klare, politische Inhalte.“ Allerdings gehe damit auch die Gefahr einher, dass die Bilder von Heimatliebe und Co. dazu benutzt werden, eigene politische Ansichten zu vermitteln. Das funktioniere meist auf eine ganz bestimmte Art und Weise: „Rechte Politik, auf der strategischen Ebene, lebt von Skandalen, von Aufmerksamkeit. Die kann ich erhalten, wenn ich Dinge, die sowieso im Gespräch sind, mir aneigne.“ Das wiederum führe zu Reaktionen. Rechtspopulisten wüssten, diese Strategie bewusst einzusetzen.

So reagierte AfD-Politiker Thomas Stephan

Stephan äußerte sich damals gegenüber der RHEINPFALZ und auch in einem Video auf Facebook. „Das steht einfach dafür, dass ich gerne Leberwurst esse“, sagte der Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit dieser Zeitung damals. Die Verwendung des Zitates sei zufällig gewesen. Er kenne das Lied, aber er würde nicht sagen, dass sich der Spruch darauf beziehe. „Ich bin Pfälzer und Patriot und die Leberwurst ist bei uns sehr beheimatet, sehr gern gesehen“, sagte er. Die Diskussion darüber finde er „an den Haaren herbeigezogen“.

Welche Erfahrung andere Pfälzer Künstler, wie die Band Woifeschdkänisch, gemacht haben und wie man überhaupt Pfälzer wird, das lesen Sie in diesem Artikel: Wann ist man „richtig pfälzisch“ und kann man Pfälzer werden?

Nach der Reaktion der Anonyme Giddarischde änderte Stephan das Bild. Statt „Ich riech die Lewwerworschd so gern“, sieht es so aus, als wäre über das Wort „riech“ ein Sticker geklebt worden. Darauf steht „ess“. Darunter steht noch klein der Zusatz „zensiert von den Anonyme Giddarischde“.

Auf eine erneute Anfrage Ende Oktober 2025 zu dieser Thematik, nachdem eine Haßlocherin sich über einen Flyer mit dem geänderten Bild geärgert hatte und eine weitere Nachfrage im Januar dieses Jahres, antwortete Stephan nicht mehr.

Auch jetzt verwendet er das Bild noch als Facebook-Profilfoto. Zuletzt überreichte er Mitte Januar bei einer Partei-Veranstaltung in Bad Dürkheim Alice Weidel eine Leberwurstdose in Familiengröße - darauf ein Sticker mit dem veränderten Spruch. Derzeit ist Stephan viel auf Partei-Veranstaltungen unterwegs, unter anderem um Kollegen für die Landtagswahl zu unterstützen, wie er auf Facebook immer wieder zeigt. Auch hier immer mit von der Partie: das Konterfei mit Leberwurst-Zitat.

Im Grunde sei das eine Art Machtdemonstration, wenn man sich Kultur und ihre Bestandteile aneigne, erklärt Felix Schilk. „Wenn ich jetzt die Mundart nehme und einfach benutze, den zwinge ich, sich dagegen zu wehren, den zwinge ich, sich darüber zu beschweren. Das kann ich wiederum auch nehmen, skandalisieren – und dann habe ich eine Dynamik, die sehr gut funktioniert in unserer Öffentlichkeit.“

Wieso das Leberwurst-Beispiel symptomatisch für das Vorgehen von Rechtspopulisten ist, erklärt Felix Schilk im Audio-Interview. Laden Sie den Audio-Player und klicken Sie auf den Play-Button.

Warum war die Aufregung über die Verwendung des Leberwurst-Zitats so groß?

Die Anonyme Giddarischde sind nicht die einzige Band, die Politikern untersagt, ihre Lieder im politischen Kontext zu verwenden. Im November 2024 verbot beispielsweise Herbert Grönemeyer sowohl der CDU, als auch den Grünen die Verwendung seines Songs „Zeit, dass sich was dreht“ bei Auftritten. Auch der Blick auf die Instagram-Profile einzelner Pfälzer Politiker zeigt, dass Parteien fast jeden Spektrums versuchen, ihre Heimatliebe zur Pfalz zu präsentieren. Dort findet man Fotos aus dem Pfälzerwald, von Weinfesten, mit Weinhoheiten, von FCK-Spielen oder Beiträge mit dem Hashtag „#pfalzliebe“.

Dass sich Politiker der Popkultur bedienen, ist also nichts Neues. Laut Schilk ist aber zu beobachten, dass gerade für rechte Politik die Kultur seit den 60er- und 70er-Jahren interessant geworden ist. Wie und vor allem wer definiert, was Heimat ist und wann wird die Verwendung von Popkultur und Heimatliebe in politischen Kontexten zum Problem?

Der Wissenschaftler Johannes Schütz von der TU Dresden forscht zum Thema Heimat. Heimat sei in der heutigen Zeit kein feststehender Begriff, es gebe unterschiedliche Vorstellungen dazu, was man mit ihm verbinde. „Dadurch ist er offen für sehr unterschiedliche Verwendungsweisen und dann eben auch für die politische Instrumentalisierung“, sagt Schütz. Auch er sagt, dass die Heimat als Bild und Begriff von allen politischen Strömungen verwendet wird. Die Parteien knüpften dabei an bestehende Vorstellungen zur Heimat an, um das auf ihre eigenen, damit verbundenen Vorstellungen umzumünzen.

Das zeigen gleich mehrere Beispiele im aktuellen Landtagswahlkampf. Der AfD-Direktkandidat des Wahlkreises Bad Dürkheim, Philipp Pogoda, schreibt auf seiner Webseite beispielsweise „Unsere Heimat ist lebenswert, aber das bleibt sie nicht von selbst“. Aber auch die SPD wirbt mit der Heimat. Die Frankenthaler Kandidatin Magali Leidig-Petermann schreibt auf ihrer Webseite „Für eine soziale Heimat mit Zukunft“ und „Eine Heimat, die gemeinsam wächst und zusammenhält“. Sven Koch, CDU-Kandidat für den Wahlkreis Südliche Weinstraße, wählt ebenfalls für seine Webseite einen Slogan mit Heimat-Bezug: „Unsere Südpfalz – Mein Herz – Meine Heimat – Meine Passion“.

„Ich würde aber von Instrumentalisierung sprechen, wenn es darum geht, eigene Anliegen eigentlich zu chiffrieren“, erklärt Johannes Schütz. Er beobachte, dass vor allem bei der extremen Rechten die Instrumentalisierung über eine normale Verwendungsweise hinausgehe. Das liege daran, dass sie „ihre völkisch rassistischen Positionen mit dem Heimatbegriff verstecken kann“, sagt Schütz. Gerade die Heimat und das Heimatbewusstsein sei etwas, mit dem man viele Leute abholen könne. Man könne mit der Verwendung des Heimatbegriffs vieles untergründig transportieren und zeigen, dass es einem um Kulturkampf gehe. „Und dieser Kulturkampf, der wird eben dann auch ausgetragen, ob man Leberwurst isst oder nicht.“

Im Audio-Interview erzählt Johannes Schütz außerdem, wie der Begriff Heimat geschichtlich geprägt ist, wer in der Vergangenheit den Begriff politisch für sich genutzt hat und wie das Heimatbewusstsein wieder so aktuell wurde. Laden Sie den Audio-Player und klicken Sie auf den Play-Button.