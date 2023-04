Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Claudia Stock-Kühn betreibt seit zehn Jahren ein Katzenmuseum in Ludwigshafen. Die rund 8000 Exponate zeigen Miezen in allen erdenklichen Zusammenhängen – auch in einigen, von denen man nicht zu träumen wagte.

Im Werkunterricht hat man Claudia Stock-Kühn damals einen Holzklotz auf den Tisch gestellt. Sie sollte eine Schale draus machen. Vielleicht hatte sie keine Lust auf