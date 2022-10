In welcher Stadt der Pfalz lässt es sich am besten Radfahren? Und wo besteht bei der Rad-Infrastruktur noch Aufholbedarf?

Die beste Stadt für Radler in der Pfalz ist Landau. Warum? Erstens arbeitet die Stadt seit Jahren an ihrer Radinfrastruktur. So hat Landau einiges umgesetzt, was der Sicherheit zuträglich ist: Zum Beispiel gibt es an vielen Kreuzungen vorgezogene Haltelinien, Aufstellstreifen für Radfahrer vor den Autos und Fahrrad-Ampeln. Zweitens gibt es dort inzwischen so viele Radfahrer, dass den meisten Autofahrern bewusst ist, dass jederzeit einer auftauchen kann. Die Stadt hat dafür aber auch gute topographische Bedingungen, denn sie ist hauptsächlich flach. Außerdem sind sehr viele Studierende mit dem Rad unterwegs, wodurch Radfahrer allgegenwärtig sind. Und es sollen laut Stadt in den kommenden Jahren weitere rund zehn Millionen Euro in die Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur fließen.

Und die fahrradunfreundlichste Stadt?

Schwieriger ist es für Radfahrer in Städten, in denen sie selten auf den Straßen zu sehen sind. Denn dann sind Radler für die Autofahrer kein gewohntes Bild. Dazu gehören unter anderem Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken. Diese Städte haben auch beim Fahrrad-Klimatest 2020 nicht besonders gut abgeschnitten. Auffällig ist, dass es in Zweibrücken in den vergangenen fünf Jahren mehr Unfälle pro 1000 Einwohner gab als in den anderen beiden Städten, was für ein Problem bei der Sicherheit des Radverkehrs sprechen könnte. Maßnahmen für die Radfahrer, zum Beispiel Fahrradstraßen, eigene Ampeln oder vorgezogene Haltelinien an Kreuzungen, gibt es in Pirmasens und Zweibrücken nach eigenen Angaben kaum. Dort gibt es also großen Nachholbedarf bei der Infrastruktur.

