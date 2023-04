Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dieser Woche müssen Beschäftigte in rheinland-pfälzischen Gesundheitseinrichtungen eine Impfung vorweisen. Sonst dürfen sie nicht mehr an ihren Arbeitsplatz. Die Realität sieht bisher anders aus.

Sie wurde kontrovers diskutiert, jetzt ist sie da: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist am Mittwoch in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten. Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen