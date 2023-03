Der Pfälzerwald ohne seine Hütten? Aus Sicht unserer Leser undenkbar. Viel zu sehr ist der Ausflug in den heimischen Wald mit der geselligen Einkehr verbunden. Welche Hütten die RHEINPFALZ-Leser besonders gern besuchen.

Immer wieder können Ortsvereine die Hütten im Pfälzerwald nicht mehr betreiben, sei es wegen der fehlenden Ehrenamtlichen oder Überalterung. Oder es gibt andere Probleme wie beispielsweise in Hauenstein, wo die Ortsgruppe Ärger mit der Rentenkasse hat. Auch die Fritz-Claus-Hütte in Münchweiler muss verkauft werden, der zuständige Pfälzerwaldverein (PWV) vor Ort löst sich auf. Die RHEINPFALZ hat die Meldung zum Anlass genommen, um auf Facebook, Instagram und im Pfälzerwald-Newsletter nachzufragen, auf welche Hütten unsere Leser auf keinen Fall verzichten könnten. Eine der meist genannten Antworten: Alle! Davon abgesehen, gab es auch einige Namen, die häufiger fielen, sei es wegen der besonders schönen Aussicht, dem herzlichen Personal oder den leckeren Pfälzer Hüttenspezialitäten. Die Ergebnisse der nicht ganz repräsentativen Umfrage:

1. Hohe-Loog-Haus

Klarer Favorit der Social-Media-Nutzer ist das Hohe-Loog-Haus, das vom Pfälzerwaldverein Hambach bewirtschaftet wird. Benannt ist die Hütte nach dem Berg, auf dessen Gipfel sie thront. Die Lage auf der 619 Meter hohen Hohe Loog verschafft der Hütte die weite Aussicht über die Südpfalz bis hin zum Schwarz- und Odenwald, die sie als Ausflugsziel besonders beliebt macht.

2. Deidesheimer Hütte

Oft genannt wurde die Deidesheimer Hütte beziehungsweise die Waldschenke im Mühltal, wie die vom Ortsverein Deidesheim betriebene Hütte offiziell heißt. Das gute Pfälzer Essen, von der Wurstplatte bis zum Schiefen Sack, schätzen die Leser hier besonders. Genossen werden können Pfälzer Speisen und Weine in der urig eingerichteten Hütte oder im großen Waldbiergarten mitten im Grünen.

3. Landauer Hütte

Mit 150 Plätzen im Innen- und noch mal 400 Plätzen im Außenbereich kann die Hütte des PWV Landau eine ganze Menge Wanderlustiger aufnehmen. Den Platz braucht sie auch, immerhin ist die Hütte im RHEINPFALZ-Ranking auf Platz drei der beliebtesten Hütten gelandet. Neben Klassikern auf der Speisekarte gibt es auch Tagesgerichte und eine Auswahl an Kuchen.

4. Waldhaus Lambertskreuz

„Ursprung und Klassiker“ nennt sie ein Leser: Die Hütte des Ortsvereins Lambrecht, die bei Neidenfels liegt, gilt als ältestes Haus des Pfälzerwald-Vereins. Zusätzlich zu den typischen Pfälzer Gerichten auf der Karte gibt es hier auch Schlachtfeste, Schnitzeltage sowie Fisch- und Dampfnudeltage. Wer die Hütte erreichen will, muss allerdings einen kleinen Anstieg in Kauf nehmen, das Waldhaus liegt auf 462 Metern Höhe.

5. Retzberghütte am Sippersfelder Weiher

In Sippersfeld am Retzbergweiher gelegen, steht die Retzberghütte. Wie die Nähe zum Wasser schon vermuten lässt, gibt es hier zusätzlich zu Pfälzer Klassikern jede Menge Fischspezialitäten auf der Karte. Und die Lage bietet einen weiteren Vorteil, einen wunderschönen Blick über den angrenzenden See.

6. Zeter Berghaus

Wie es sich für ein hoch gelegenes Berghaus gehört, bietet auch das Zeter Berghaus auf dem Wetterkreuzberg bei Neustadt-Diedesfeld einen Panoramablick über den umgebenden Wald. Zusätzlich zum Wirtshausbetrieb werden auch verschiedene Events veranstaltet, vom Hüttenzauber über die Berghaus-Rallye bis zur Elwetritsche-Jagd.

7. Wolfsschluchthütte

Die Wolfsschluchthütte wird vom Pfälzerwald-Verein Esthal bewirtet und das so freundlich, dass es den RHEINPFALZ-Lesern positiv aufgefallen ist. Ein weiterer Grund, warum die Hütte zu den Leserlieblingen zählt, ist die Lage am Breitenbach. Diese ist nicht nur besonders schön, sondern bietet Ausflüglern im Sommer eine angenehme Abkühlung.

8. Böchinger Hütte

Eine Waldhütte wie sie im Buche steht: Die Blockhütte des Ortsvereins Böchingen im Pottaschtal wurde ursprüngliche als Unterkunft für Waldarbeiter gebaut, heute werden hier hungrige und durstige Wanderer bewirtschaftet. Zwischen Wiese und Wald gelegen, besticht die kleine Hütte besonders durch ihre einfache Art.

9. Wanderheim Hohe Fels

Das Wanderheim Hohe Fels, das von der Ortsgruppe Krottelbach bewirtschaftet wird, bietet sich auch für mehrtägige Ausflüge an. Wer zur Felsformation Hohe Fels hinaufsteigt, findet in der Pfälzerwald-Hütte nicht nur Verpflegung, sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten. Über 20 Betten stehen erschöpften Wanderern zur Verfügung.

10. Kalmithaus

672 Meter ist die Kalmit bei Maikammer hoch, auf deren Gipfel das Kalmithaus steht. Die höchste Hütte im Pfälzerwald belohnt Wanderer, die den Aufstieg auf sich genommen haben mit einem Ausblick über den Wald und die Weinstraße. Neben Pfälzer Gerichten stehen auch Wildspezialitäten auf der Speisekarte.

