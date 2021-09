Wer die 73. Deutsche Weinkönigin wird, entscheidet sich am Freitagabend (20.15 Uhr, live, SWR) im Neustadter Saalbau. Sechs Bewerberinnen haben sich qualifiziert und wollen Nachfolgerin von Eva Lanzerath (Ahr) werden oder auf Anna-Maria Löffler (Pfalz) und Eva Müller (Rheinhessen) im Amt der Deutschen Weinprinzessin folgen. Das die Wahl veranstaltende Deutsche Weininstitut hat die jungen Wein-Liebhaberinnen vorgestellt: ein Überblick.

Linda Trarbach (Ahr), 24, Dernau

Beruf: Bachelor-Studium Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus/Marketing & Events, Dagernova Weinmanufaktur

Mitte Juli ging bei Linda Trarbach die Welt unter, und das buchstäblich: Die 24-Jährige kommt aus dem Weinort Dernau an der Ahr, in der Nacht des 14. Juli erlebte auch sie die Schrecken der Flutkatastrophe. Erst zwei Wochen zuvor hatte Linda ihren neuen Job als Marketingmanagerin der Weinmanufaktur Dagernova in der Heimat angetreten, nun musste sie erleben, wie Keller zerstört und Weinfässer von der Flutwelle mitgerissen wurde. Und so hatte sie überlegt, ob sie überhaupt zum Vorentscheid antreten oder nicht doch lieber daheim mit anpacken sollte. Die Familie hat sie bestärkt, teilzunehmen. „Wir versuchen nach vorne zu blicken“, erklärte Linda Trarbach zur Situation im Ahrtal, die Trümmer seien weggeräumt, der Wiederaufbau werde geplant. „Ein Grund, warum ich hier stehe ist, um Danke zu sagen für all die Hilfe“, betonte die Dernauerin mit Blick auf die enorme SolidAHRität seit der Flutnacht, und das sporne sie an: Sie wolle Hoffnung machen für die Ahr. „Mir ist ganz wichtig, dass ich nicht als Königin der Trümmer wahrgenommen werde“, betonte Linda Trarbach beim Vorentscheid, „ich möchte die Königin des Comebacks sein.“ Linda Trarbachs zweite große Leidenschaft gilt den Bergen. Sie klettert gerne und fährt Ski. Ihr Traumziel wäre es, einmal den Mount Everest aus nächster Nähe zu bestaunen. Doch ebenso kann sich die 24-Jährige, die in Innsbruck Wirtschaft und Tourismus studierte, für das Reiseland Österreich begeistern. Sie liebt Sekt auf Partys und favorisiert Spätburgunder in all seiner Vielseitigkeit.

Sina Erdrich (Baden), 24, Durbach

Beruf: Bachelor-Studium Bildungswissenschaft, Masterstudium Bildungswissenschaft

Das Amt der Badischen Weinkönigin hat Sina Erdrich schon modernisiert, die 23 Jahre alte Bildungswissenschaftlerin brachte mit Insta-Reals, Social Media-Präsenz und Online-Weinproben Schwung. Die Winzerstochter aus Durbach kann aber ebenso eloquent Cool Climate Weine erklären: „Das macht uns als Weinanbauland aus“, betonte sie beim Vorentscheid in Neustadt. Beruflich ist die Badenerin eher als Bildungsmanagerin unterwegs und arbeitet neben ihrem Studium in Freiburg noch in einer Kita. Erfahrung mit Reden und Auftreten sammelt sie aber auch mit einer anderen Leidenschaft: Mit 19 Jahren zog sie in ihrem Heimatort Durbach in den Gemeinderat ein, als jüngste Rätin überhaupt. Es sei ihr wichtig, ihren Ort für junge Menschen attraktiv zu halten, betont Sina Erdrich – und das gilt auch für die Welt des Weins: Junge Menschen für gute Weine zu begeistern. Mit ihrem Talent, unterhaltsam und lebendig Geschichten zu erzählen, hat sie auch in ihrem Amt als Badische Weinkönigin gepunktet. Die sport- und sprachbegeisterte Badenerin ist in ihrer Freizeit regelmäßig auf dem Rennrad in den Weinbergen oder beim Standard- und Lateintanz im Tanzverein anzutreffen.

Marie Jostock (Mosel), 21, Köwerich

Beruf: Duales Studium bei der Polizei RLP/ Polizeikommissaranwärterin

Marie Jostock ist keine klassische Kandidatin bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin. Die 21-Jährige ist Polizistin und Kommissaranwärterin und studiert an der Hochschule der Polizei, klar, dass die sportliche Powerfrau von sich sagt: „Man sollte sich von seinen Ängsten nicht einschränken lassen, sich mal aus der Komfortzone holen.“ Und dazu hat es für die 21-Jährige sicher auch gehört, sich beim Vorentscheid auf der Bühne in Neustadt vor den Kameras zu präsentieren. Sie ist „Moselanerin mit Leib und Seele“ und wäre sicher auch eine gute Botschafterin für den deutschen Wein. Zur Trockenbeerenauslese erklärte sie beim Vorentscheid bei der Fachbefragung: „Wenn man jemals eine probiert hat, will man nicht mehr ohne leben.“ Sie schwärmt für spritzige Steillagen-Rieslinge genauso wie für einen ausdrucksstarken Riesling Kabinett; besonders am Herzen aber liegt ihr der Krönungswein „Mariesling“, an dessen Herstellung sie von Anfang an mitgewirkt hatte.

Saskia Teucke (Pfalz), 26, Weisenheim am Sand

Beruf: Marketing- und Kommunikationskauffrau / Vertriebs- und Service-Assistentin; Fachkraft Weinbau im Weingut Mussler in Bissersheim

Nein, antiquiert sei an dem Amt der Deutschen Weinkönigin nun wirklich nicht, fand beim Vorentscheid Saskia Teucke: „Bei ,Bares für Rares’ habe ich noch keine Weinkönigin gesehen“, sagte die 26-Jährige mit Verweis auf die Antiquitäten-Verkaufsshow im Fernsehen. Und Saskia Teucke kennt sich aus mit Antikem, denn sie hat Archäologie studiert. Genauso gut ist die Marketing- und Kommunikationsexpertin aber auch in der modernen Welt zuhause und kennt sich durch und durch mit Online Marketing aus – was sie derzeit im Weingut Mussler, in dem sie seit Sommer arbeitet, einbringt. Nicht nur beim Bogenschießen behält Saskia Teucke ihr Ziel fest im Blick, sondern auch, wenn sie sich neuen Herausforderungen stellt. Wenn sie könnte, würde sie gern einen Abend mit der englischen Queen verbringen: „Sie schafft es, mit Eleganz, Köpfchen und einer Prise britischen Humors sehr viele Menschen zu begeistern.“ Und was möchte sie erreichen, wenn sie als „Weinqueen“ in das Amt der höchsten Deutschen Weinhoheit gewählt werden würde? „Ich möchte das Thema Wein vor allem der jüngeren Generation auf unkomplizierte Art und Weise näherbringen“, sagt Saskia Teucke.

Henrike Heinicke (Württemberg), 24, Bopfingen

Beruf: Bachelor Internationale Weinwirtschaft/ Masterstudium Agrar- und Ernährungswissenschaft, Wien; Weineinkäuferin & Marketing bei Feinkost Genuss Boxen, Beratung & Marketing bei Wein-Challenge

Henrike Heinicke musste erst ans andere Ende der Welt reisen, um ihre Leidenschaft für Wein zu entdecken: Mit 16 Jahren ging sie für ein Austauschjahr nach Australien und wurde im Barossa Valley mitten in die Weinlese geworfen. Inzwischen hat sie einen Bachelor in Internationaler Weinwirtschaft und studiert seit Oktober Agrar- und Ernährungswirtschaft in Wien – das Internationale ist zum Markenzeichen der 25-Jährigen geworden. In Mallorca und Südtirol verkaufte sie schon Wein, arbeitete in einem Weinbetrieb in Burgund mit, arbeitete in der Weinwirtschaft in Kalifornien und sogar in Alaska. Ihren ersten eigenen Wein machte die Quereinsteigerin in Sachen Weinbau erst vor einem Jahr, in Nördlingen arbeitet sie als Weineinkäuferin für die Genuss-Boxen. Henrike Heinicke stellt sich gern neuen Herausforderungen. Sie engagiert sich bei Vinissima e.V. und ist Mitgründerin des HelloAllumni e.V., ein Verein, der Schulabsolventinnen und -absolventen bei der Wahl des weiteren Bildungsweges berät. Gern würde die umtriebige junge Frau einmal einen Abend mit Meryl Streep verbringen, einer „Powerfrau“, die sie nicht nur als Schauspielerin, sondern auch für deren Engagement für Umwelt und Gleichberechtigung sehr schätzt.

Valerie Gorgus (Rheingau), 23, Hattenheim

Beruf: Bachelor-Studium - Business Administration (BWL), Schwerpunkt Marketing/Junior-Marketingmanagerin im Weingut Robert Weil

Die Rheingauerin ist Social Media Expertin: Valerie Gorgus hat einen Abschluss in Business Administration und arbeitet als Marketingmanagerin im Weingut Robert Weil. „Sehen Weinköniginnen nur schön aus und winken? Nein, wir können mehr“, unterstrich die 23-Jährige beim Vorentscheid und betonte, sie würde gerne das Amt der Deutschen Weinkönigin „in eine neue Ära“ führen. Einmal im Jahr besucht die modebewusste Rheingauerin die Modemetropole Paris. Yoga praktiziert sie als Ausgleich zu ihrem bewegten Alltag. Obwohl sie nicht die klassische Winzertochter ist, sei Wein schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens gewesen, sagt sie. Valerie Gorgus hat 2020 das Online-Format „WeinTalk@Rheingau“, eine von ihr moderierten monatlichen Online-Weinprobe mit jeweils zwei Winzerinnen und Winzern, entwickelt. Die Junior Marketing-Managerin brennt für deutsche Weine. Dabei schlägt ihr Herz besonders für den Riesling. Zudem ist sie eine absolute Sektliebhaberin. Fast jede Flasche köpft sie eigenhändig mit dem Säbel.