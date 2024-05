Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gefesselt und erschlagen: So fand die Kripo am 23. März einen Vorarbeiter der Deutschen Glasfaser in einer Wohnung im Saarland. Schon am folgenden Morgen fasste die französische Polizei drei Tatverdächtige bei Paris. Sie sind inzwischen nach Saarbrücken gebracht worden. Jetzt im Visier der Ermittler: ein vierter Mann.

Am Palmsonntagwochenende traf es die Einwohner von Primsweiler im Herzen des Saarlandes wie ein Schock. Sie hatten schon länger verfolgt, dass in ihrer Gegend wie in vielen Ecken des Saarlandes