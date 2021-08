Die Pfalz Touristik in Neustadt, die als Dachorganisation fast alle Kommunen der Region vertritt – bis auf die Städte Zweibrücken, Frankenthal und Ludwigshafen – will sich für die Zukunft rüsten. Aber erst nach einem bilanzierenden Blick zurück.

Ein Anstoß für eine Bestandsaufnahme war die am 31. Oktober 2018 verabschiedete Tourismus-Strategie Rheinland-Pfalz 2025. Dann kam das Coronavirus und hat den Tourismus wegen der Schließungen von Unterkünften und dem Gastgewerbe zu Pausen gezwungen. Das hat aus Sicht des Arbeitskreises Tourismusstrategie vor allem eins beschleunigt: die Digitalisierung der Branche. Das ist ein Kernthema, das auch die Touristiker in der Pfalz erkannt haben. Aber nur eines von vielen.

Die Pfalz Touristik hat sich bei der Bestandsanalyse Hilfe aus München (dwif-Consulting) und Hamburg (inspektour) geholt. Die Ergebnisse einer Analyse der aktuellen Situation des Tourismus in der Pfalz haben gezeigt, dass der südliche Teil von Rheinland-Pfalz mit fünf Millionen Übernachtungen im Jahr zu den „Schwergewichten“ des Landes gehört.

Tourismus ist nur „eine freiwillige Leistung“

In einem von den beiden Beratungsunternehmen erstellten Ranking „Sympathiewert“ rangiert die Pfalz im bundesweiten Vergleich – die ersten drei Plätze belegen Nordsee, Ostsee und Bodensee – aber eben nur auf Platz 45, und damit hinter Mosel (16.) und Eifel (22.) und auch Rheinland-Pfalz (33.).

Das politische Problem des Tourismus liegt auf der Hand. „Es ist nach wie vor eine freiwillige Leistung“, unterstreicht Hans-Ulrich Ihlenfeld, der Vorstandsvorsitzende der Pfalz Touristik und Landrat des Landkreises Bad Dürkheim. Für den Haßlocher ist die Pfalzcard ein Plus, auf dem sich aufbauen lässt.

„Es gibt Leute, die darauf schwören. Viele Gastgeber sind sehr zufrieden damit“, sagt er mit Blick auf die Karte für Touristen. Über sie sind Rabatte möglich und die kostenlose Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel. So wie in anderen Ferienregionen auch. Und als solche soll die Pfalz bestehen bleiben, wenn es nach dem Landrat geht. Einer Studie zufolge werde es in Zukunft in Europa 80 Ferienregionen geben, die besucht werden.

Die Besucherzahlen in der Pfalz waren 2020 durch die Corona-Pandemie rückläufig. Das heißt, es gab einen Einbruch von 40 Prozent zu verzeichnen. „In diesem Jahr dürfte er ähnlich ausfallen“, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer der Pfalz Touristik, Tobias Kauf, für den die Pfalzcard auch ein erfolgreiches Instrument ist. Denn sie macht es möglich, Gästeströme zu verfolgen. Und das hilft dabei, sich an den Bedürfnissen der Pfalz-Besucher zu orientieren.

Die Kleinteiligkeit gilt als Manko der Region

Vieles sei im Tourismus im Umbruch, unterstreicht Pfalz-Touristik-Geschäftsführer Detlev Janik: „Wir müssen schauen, dass wir nicht abgehängt werden.“ Den Experten schwebt vor allem eine neue Dachmarke vor. Die Pfalz soll in ihrer Gesamtheit erkennbar werden. Die Kleinteiligkeit war von den Experten als eines der Mankos der Region ausgemacht worden.

Die Weinstraße, der Wald, das Hambacher Schloss der Speyerer Dom sind die Magnete. Aber die Pfalz hat noch vieles mehr zu bieten. Doch ein einheitliches Marketing gibt es nicht. „Wir haben ein Dachmarkenproblem. Für den Gast ist eine einzige, nach Außen stehende Marke gar nicht erkennbar“, sagt Kauf.

Gute Gegenbeispiele seien das Allgäu oder Südtirol, weil dort „Tourismus, Standortmarketing und Produktmarke unter einem Label vereint“ sind, erklärt Kauf. Der Wille, an einem Strang zu ziehen, ist in der Pfalz zwar prinzipiell vorhanden. Wenn Ihlenfeld für eine gemeinsame Marke wirbt, seien alle dabei. Doch leider gebe es zu viele Lippenbekenntnisse. „Ja, ja, Pfalz, das müssen wir machen. Aber dann machen doch viele ihr eigenes Ding“, sagt der Landrat, der die Vielfalt dessen, was die Pfalz zu bieten hat, als eine Stärke sieht.

Nur braucht es dafür nun einen gemeinsamen Nenner. Von dem, sind die Experten und der Landrat sich einig, würden alle profitieren.

Kommentar: Alles unter einem Hut

Es gibt viele Themen auf der politischen Agenda, die wichtiger sind. Dennoch wäre es fatal, sich im Tourismus abhängen zu lassen. Ist ein Aufkleber denkbar, den die Pfälzer sich als Lokalpatrioten aufs Auto, Fahrrad oder Skateboard kleben? Was müsste draufstehen und oder darauf abgebildet sein? Einfach nur: Pfalz? I love Schobbe unn Shoppe? Oder haben wir im FCK-Logo – alle Waldhof-, KSC- und FCS-Fans mögen das nun bitte überlesen – schon ein gemeinsames Erkennungszeichen? Der Tourismus in der Pfalz hat das Problem, dass er weder groß noch klein ist. Es gibt die klassischen Urlaubsziele, die vom Geschäft mit zahlenden Gästen so abhängig sind wie Ludwigshafen von der Anillin.

Es gibt mit der Pfalz Touristik eine Dachorganisation, die auf Anraten von Experten eine Dachmarke entwickeln möchte. Das geht aber nur, wenn sich eine Mehrheit der beteiligten Verwaltungen, Gastgewerbe und Institutionen auf einem Weg zu einem gemeinsamen Erkennungszeichen macht. Wir haben in der Pfalz den von Baggerseen gesäumten Rhein, die Weinstraße, den Pfälzerwald, Burgen, einen Dom, ein Schloss und sogar eigene Jakobswege. Und wir haben Menschen, von denen sich die meisten als Pfälzer fühlen, egal, ob in der Nord-, Süd- oder Westpfalz.

Auch wenn Welten zwischen den einzelnen Ecken liegen mögen, muss es doch möglich sein, alle unter einen Hut zu bekommen.