Nach den weltweiten Schlagzeilen um die Herxheimer Hitlerglocke will die Evangelische Kirche der Pfalz den kirchlichen Umgang mit Darstellungen von judenfeindlichem, rassistischen und nationalsozialistischem Gedankengut regeln. Dazu gibt es einen Gesetzentwurf, über den die Landessynode am Samstag in Kaiserslautern abstimmen sollte. Doch dazu wird es nun nicht kommen.

Aufgrund der Diskussionen um die Hitlerglocke von Herxheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) habe die Evangelische Kirche der Pfalz Schaden genommen. Es sei der Eindruck entstanden, dass sich kirchliche Akteure