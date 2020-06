Die Dürkheimer sind schon immer gern eigene Wege gegangen. Als es zu Beginn der Corona-Krise überall Fest-Absagen hagelte, hielt man in der Kurstadt an der Dürkheimer Weinbergnacht, einem nächtlichen Weinfest mit Tausenden Gästen, fest.

Auch zu 9/11 wurde der Wurstmarkt nicht gekippt

Auch jetzt, da Großveranstaltungen bundesweit bis Ende Oktober nicht erlaubt werden und keiner mehr daran zweifelt, dass auch der Wurstmarkt dem zum Opfer fallen wird, schafft es Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) nicht, den Menschen reinen Wein einzuschenken. Auf der Webseite der Stadt läuft traditionell der Countdown: Noch 85 Tage bis zum Wuma, hieß es dort am Donnerstag. Dabei sind mögliche Regressforderungen von Schaustellern kein Thema.

Die Stadt tut sich nicht erst jetzt schwer. Selbst als 2001 an 9/11 Terroristen die USA angriffen, wurde der schon laufende Wurstmarkt nicht abgesagt. Lediglich auf laute Musik und das Feuerwerk wurde in Anbetracht der vielen Toten verzichtet.

Neustadter Weinlesefest ist gestrichen

Neustadt ist einen klaren Schritt weiter: Das Weinlesefest ist abgesagt. In Haßloch wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, das Andechser Bierfest zu streichen. Und in Landau wird der Herbstmarkt aller Voraussicht nach am Freitag offiziell gekippt – während man sich in Dürkheim nicht traut, das Ende vom Wurstmarkt-Traum zu verkünden.