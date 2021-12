Corona hat auch in diesem Jahr die digitalen Schlagzeilen bestimmt. Doch was hat die Pfälzerinnen und Pfälzer abseits der Pandemie bewegt? Hier sind die Top 10 der am häufigsten gelesenen Beiträge, ganz ohne Corona.

Endzeitstimmung an einem Donnerstagnachmittag im Juni in Kaiserslautern. Chaos bricht in der Stadt aus. Regen flutet die Straßen und Keller. 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Artikel vom 3. Juni landet auf Platz eins der am häufigsten gelesenen Artikel auf rheinpfalz.de

An das Verbrechen erinnern sich viele Pfälzer auch nach 40 Jahren: Im Juli 1981 wurden bei Bellheim zwei Teenager-Mädchen getötet. Als ihr mutmaßlicher Mörder stand ein Maurermeister und angeblicher Hellseher vor Gericht. Und doch ist der Fall bis heute unaufgeklärt. Im RHEINPFALZ-Podcast „Alles Böse“ rollen der stellvertretende Chefredakteur Uwe Renners und Redakteur Christoph Hämmelmann den Fall noch einmal auf. Der Artikel mit den Hintergründen landet auf Platz zwei der am häufigsten gelesenen Beiträge.

Das „Bravo-Girl“ aus der Pfalz: In den 1970er-Jahren, als es noch keine Super-, Top- und Mega-Stars gab, lasen Millionen Teenager das „Bravo“-Magazin. Die in Ludwigshafen geborene Ute Kittelberger wurde 1973 als „Bravo-Girl“ zum attraktivsten Mädchen Deutschlands gekürt. Ihr Tod Mitte September im Alter von 63 Jahren bewegte die Pfalz. Über Wochen wurde der Nachruf am häufigsten gelesen und landet damit auf Platz drei.

Auf Platz vier landen zwei Geschwister durch einen Schicksalsschlag. Die Geschichte von Sara (20) und Ekin Demirtas (22) aus Speyer bewegt die Leserinnen und Leser. Ihre Mutter stirbt im Februar an Covid-19. Ihren Vater hatten sie bereits 2009 verloren. Und nun wird ihnen auch noch der Mietvertrag für ihr Unternehmen Demirtas Feinkost im Speyerer Industriegebiet gekündigt. Zum Artikel

Heftiger Regen hielt im Juni die Feuerwehr in Kaiserslautern auf Trab. view Ein Doppelmord an zwei Mädchen in Bellheim jährte sich zum 40. Mal. Archivfoto: Renners Die Ludwigshafener Schauspielerin Ute Kittelberger verstarb kurz vor ihrem 63. Geburtstag. Archivfoto: Franck Die Geschwister Ekin und Sara Demirtas mussten nach dem Tod ihrer Mutter um ihren Familienbetrieb bangen. Archivfoto: Lenz Ein Mannheimer Sternerestaurant schloss seine Türen für immer. Archivfoto: Kunz Ein tieffliegendes Tankflugzeug erschreckte viele Südpfälzer. Archivfoto: ap/Victor R. Caivano Die BASF zahlte insgesamt 114 Millionen Euro Erfolgsprämie an die Mitarbeiter am Stammsitz. Archivfoto: dpa In der Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" trafen fünf Pfälzer aufeinander. Archivfoto: Stöckl Die Kaiserslauterer Pferdemetzgerei Härting musste nach Tierquälerei-Vorwürfen ihren Schlachtbetrieb einstellen. Symbolfoto: dpa Eine Flüchtlingsfamilie aus Moria erlebte bei ihrer Ankunft in Ludwigshafen viel Hilfsbereitschaft. Archivfoto: dpa Foto 1 von 10

Auf Platz fünf befindet sich wieder eine Überschwemmung. Es trifft Landau. Am 24. Juni muss die A65 gesperrt werden. Nichts geht mehr. Auch in den Gemeinden in der Region sind die Ausläufer spürbar. Auf der B10 und den umliegenden Dörfern bilden sich lange Staus. In Freinsheim, Erpolzheim, Weisenheim am Sand und Bad Dürkheim richtet wenige Tage später, am 28. Juni, der Regen gepaart mit Hagel große Schäden an. Auch dort werden die Straßen überschwemmt und mit Schlamm geflutet. Die Keller laufen voll. Zum Artikel

Sternekoch Dennis Maier bewegt die Online-Nutzer auf Platz sechs. Er muss im Februar sein Restaurant „Emma Wolf since 1920“ im Mannheimer Einkaufszentrum Q6/Q7 für immer schließen. Die Zeiten sind zu unsicher für eine planbare Gastronomie. Das schlägt auf den Magen. Zum Artikel

Ein Flugzeug macht die Landauer stutzig: Am 25. Mai fliegt eine viermotorige Propellermaschine sehr tief über die Stadt. So tief, dass einige Passanten eine Notlandung oder gar einen Absturz befürchten. Die Bürgerinitiative gegen Fluglärm Kaiserslautern klärt auf: Bei der militärischen Variante des Airbus A400 handelt es sich um ein Tankflugzeug zur Luftbetankung. Sie sei zu Übungszwecken unterwegs gewesen. Mit der Aktion landet sie auf Platz sechs. Zum Artikel

Auf Platz sieben der am häufigsten gelesenen Artikel befindet sich der Geldregen der BASF. Der Chemiekonzern zahlt 114 Millionen Euro Erfolgsbeteiligung für 2020 aus. Der Vorstand würdigt seine Mitarbeiter unter anderem für ihren großen Einsatz im Pandemiejahr. Weltweit will das Unternehmen 360 Millionen Euro an Boni auszahlen. Zum Artikel

Kulinarisch wird es auf Platz acht. Was geschieht, wenn sich ein Eventmanager, eine Studentin, ein Kochshow-Hopper, eine Yogalehrerin und ein Fleisch-Sommelier zum Essen treffen? In der Sendung „Das perfekte Dinner“ auf Vox erzielen die Pfälzer im Januar im Wettkampf um das beste Drei-Gänge-Menü nicht nur gute Einschaltquoten. Der Bericht über die Pfälzer Spezialitäten treibt offenbar auch die Leserinnen und Leser um.

Nach Vorwürfen der Tierquälerei darf eine Metzgerei in Kaiserslautern Mitte November nicht mehr schlachten. Die Kreisverwaltung hat dem Traditionsunternehmen den Betrieb bis auf Weiteres verboten. Tierrechtler hatten die Vorwürfe erhoben. Die Geschichte landet auf Platz neun der am häufigsten gelesenen Artikel der RHEINPFALZ-Internetseite. Zum Artikel

Eine Welle der Hilfsbereitschaft: Kurz vor Ostern landet eine Familie in Ludwigshafen. Sie hat zwei Jahre im griechischen Flüchtlingslager Moria gelebt. Das junge Paar und sein Baby erwartet im April in der Pfalz eine spontane Welle der Hilfsbereitschaft. Der Artikel über das Flüchtlingsschicksal landet auf Platz zehn.

