Die Woche startet mit klassischem „Aprilwetter“ meist wolkenverhangen mit Regenschauern und relativ kühl. Aber Besserung ist in Sicht.

„April, April, der macht was er will“ lautet bekanntlich eine alte Bauernregel, und dies unterstreicht der Wetterumschwung von warmen 22 Grad am Samstag zu einem deutlich kühleren Sonntag von lediglich noch 11 Grad. Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima Palatina“ in Maikammer nennt die Kaltfront eines Tiefs bei den Britischen Inseln als Verursacher des Umschwungs.

Der Dienstag habe auch noch kompaktere Wolkenfelder parat bei Höchstwerten um 15 Grad. Ab der Wochenmitte stiegen die Temperaturen unter zunehmendem Hochdruckeinfluss aber wieder an bis auf knapp an die 20-Grad-Mark am kommenden Wochenende. Nachhaltige Niederschläge in der Pfalz seien nach den jüngsten Wettermodellläufen voraussichtlich zum Monatsende zu erwarten.

Sonniges Bad Dürkheim

Der März ist laut Müller pfalzweit deutlich zu trocken ausgefallen. Statt der etwa rund 50 Liter im langjährigen Klimamittel sei überall in der Pfalz unterdurchschnittlich viel Regen gefallen. In Dackenheim (Kreis Bad Dürkheim) und Schifferstadt ( Rhein-Pfalz-Kreis) seien es jeweils nur neun Liter pro Quadratmeter gewesen, in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) elf. Selbst dien 35 Liter in Kaiserslautern und 40 in Schweix (Kreis Südwest-Pfalz) seien noch unterdurchschnittlich wenig gewesen. Zum Vergleich: Im extrem nassen März 2001 fielen in der Westpfalz sogar Mengen bis zu 186 Liter pro Quadratmeter in Bruchmühlbach (Kreis Kaiserslautern).

Spitzenreiter beim Sonnenschein in der Pfalz war vergangenen Monat Bad Dürkheim mit 210 Sonnenstunden. Der absolute Rekordhalter für einen März bleibt jedoch Ludwigshafen mit über 248 Sonnenscheinstunden im März 2022.

Zumindest kein Schnee in Sicht

Mit einer Durchschnittstemperatur von 8,2 Grad in der Vorderpfalz sowie 6,9 Grad in West- und Nordpfalz war der März überall in der Pfalz im Vergleich zum 30-jährigen Klima-Mittel um etwa 2,5 Grad zu mild. Die pfalzweite Monatshöchsttemperatur wurde am 10. März am Rhein gemessen: 19,9 Grad in Römerberg, und selbst an der Wetterstation auf dem Kalmit-Gipfel in 674 Metern Höhe waren es milde 16,1 Grad. Dagegen wurde am 27. März ein Tiefstwert von bis zu -3,9 Grad in Pirmasens gemessen.

Dass der April als Wettermonat der Extreme taugt, ist nichts Neues. Während man noch Ende April 1981 mit Schneehöhen von 40 Zentimetern auf dem Taubensuhl (Kreis Südliche Weinstraße zu kämpfen hatte, herrschte im April 2012 bei Höchstwerten von nahe 32 Grad am Rhein fast schon hochsommerliche Hitze. Mitte April 1986 hingegen hatte es in der Landwirtschaft starke Schäden durch Spätfröste gegeben.

Bis zum Sommertag dauert’s noch

Wann wir diese Jahr erstmals einen offiziellen Sommertag mit 25 Grad in der Pfalz begrüßen dürfen, ist derzeit noch völlig unsicher. Wahrscheinlich wird dies erst Mitte Mai, nach den Eisheiligen, der Fall sein. Dann setzt sich statistisch gesehen mit hoher Wahrscheinlichkeit der erste richtige frühsommerliche Warmluftvorschub Richtung Mitteleuropa in Bewegung.