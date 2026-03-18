Am Amtsgericht Kaiserslautern endet ein denkwürdiger Prozess. Angeklagt war ein Bauunternehmer, der in Otterberg eine illegale Deponie für Erdaushub und Schutt betrieben hat.

Monatelang wurde am Amtsgericht in Kaiserslautern verhandelt. In Saal 14 des Kaiserslauterer Justizzentrums ging es mitunter hoch her. Es wurde sich der Lüge bezichtigt, beleidigt, beschuldigt und geschrien. Der Fall um ein Otterberger Bauunternehmen, das jahrelang in den Ortsteilen Weinbrunnerhof und Drehenthalerhof (beide Kreis Kaiserslautern) illegal Erde und Bauschutt in der Landschaft entsorgte, erhitzt die Gemüter. Nun fiel das Urteil gegen einen 34-jährigen Bauunternehmer, der seit einigen Jahren die Geschicke Firma seines Vaters leitet.

Fast zwei Jahre zwischen Anklage und Urteil

Er soll laut Staatsanwaltschaft Kaiserslautern im Jahr 2023 über Monate hinweg auf einem Grundstück im Ortsteil Weinbrunnerhof illegal Erdaushub und Schutt von Baustellen entsorgt haben. Dieser Sichtweise schloss sich die Vorsitzende Richterin Mengele in ihrem Urteil an. Sie verurteilte den Angeklagten am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Zusätzlich muss er 30.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Klaus-Martin Rogg kündigte sofort nach der Verhandlung an, in Berufung zu gehen – wenn notwendig, bis vor das Oberlandesgericht in Zweibrücken.

Dass es überhaupt zu einem Gerichtsprozess kam, hat der Angeklagte selbst zu verantworten. Staatsanwaltschaft und Gericht hatten das Verfahren im Sommer 2024 ausgesetzt und ihm angeboten, es sogar einzustellen, wenn er das Gelände auf dem Weinbrunnerhof wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückführt. Sprich: Er die abgekippte Erde von dort wegbringt. Dieser Aufforderung kam er laut zuständiger Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd jedoch nicht ausreichend nach. Im Dezember 2025 wurde deshalb das Verfahren wieder aufgenommen. Dutzende Zeugen wurden seitdem gehört und Hunderte Seiten Akten gelesen.

Am letzten Prozesstag gingen Oberstaatsanwalt Christian Schröder sowie Verteidiger Rogg noch einmal auf die umfassende Beweisaufnahme ein, bevor das Urteil verkündet wurde.

Staatsanwaltschaft spricht von Ablenkungsmanövern

Schröder erlaubte sich zuvor noch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Rogg. Das Verfahren sei leider davon geprägt gewesen, dass die Verteidigung andere Beteiligte in den Mittelpunkt des Verfahrens ziehen wollte. „Jenseits dieser Ablenkungsmanöver hat jedoch noch eine Hauptverhandlung stattgefunden“, bemerkte Schröder trocken. Nachfolgend führte er noch einmal auf, wieso er den Angeklagten für schuldig hält, eine illegale Deponie auf dem Weinbrunnerhof betrieben zu haben.

Da sei zuerst einmal die langjährige Dokumentation von Kreisverwaltung und Landesforsten über die Vorgänge auf dem Weinbrunnerhof anzuführen. Auf den Bildern war zu sehen, wie über Jahre hinweg Lastwagen und Planierraupen auf dem Gelände Erde und Schutt verteilt hatten. Diese Arbeiten seien bis ins Jahr 2015 zurückzuverfolgen. Schon 2015 habe die Kreisverwaltung in einem Schreiben den Vater des Angeklagten darauf hingewiesen, das Vorgehen auf dem Weinbrunnerhof könne den Straftatbestand einer illegalen Deponie erfüllen.

Dass der Angeklagte von alledem nichts gewusst haben wollte, wie er betont, bezeichnete Schröder als weltfremd. Er bezog sich dabei auch auf Recherchen der RHEINPFALZ, die Fragen zu den Angaben des Angeklagten aufgeworfen hatten. Dieser hatte nämlich in einem älteren Verfahren gegen diese Zeitung eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Darin räumte der Angeklagte ein, dass er in einer Whatsapp-Gruppe Anweisungen an die Lkw-Fahrer erteile und dass auf sein Geheiß auf dem Weinbrunnerhof Erde abgekippt wurde. Außerdem habe die Kreisverwaltung den Angeklagten vor Jahren schon aufgefordert, die Erdarbeiten auf dem Weinbrunnerhof einzustellen. Mehr noch: Er habe sogar zwischenzeitlich Anträge gestellt, um das Gelände mit Erde auffüllen zu können, dafür aber keine Genehmigung erhalten. Der Angeklagte habe also mit sicherem Wissen rechtswidrig gehandelt, so Schröder.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 36.000 Euro, die an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden soll.

Verteidigung spricht von Mutmaßungen

Die Verteidigung kommt zu einer ganz anderen Bewertung. Wie schon im Laufe des gesamten Verfahrens zweifelt Rechtsanwalt Rogg an der Glaubwürdigkeit mehrerer Zeugen – insbesondere die eines ehemaligen Lkw-Fahrers, der den Angeklagten schwer belastete. Dieser sei ein Lügner und auf dessen Aussage könne sich ein Urteil wohl kaum stützen. Ob am Ende sein Mandant wirklich die Aufträge zum Abkippen auf dem Gelände erteilt hätte, bleibt für Rogg offen. Sein Mandant arbeite zwar als technischer Leiter in der betroffenen Baufirma. Geschäftsführerin sei aber dessen Mutter. Es gebe hier außer der Aussage des Lkw-Fahrers nichts außer Mutmaßungen, wer die Aufträge an die Mitarbeiter vergebe, sagte Rogg.

Ebenso gewichtig sei für ihn, dass es sich bei dem Material auf dem Weinbrunnerhof um unbelasteten Erdaushub handele. Ob dieser in Zukunft rechtlich noch als Abfall behandelt werden würde, sei fraglich. Es stelle sich ohnehin die Frage, ob dieser Vorgang nur als Ordnungswidrigkeit einzustufen sei. „Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“, sagte Rogg. Er forderte einen Freispruch für seinen Mandanten.

Dieser Argumentation folgte das Gericht jedoch nicht. Richterin Mengele ging in ihrer Urteilsbegründung gleich auf mehrere Dinge ein. Da ist die leitende Position des Angeklagten. Er verhandele zweifelsfrei Löhne sowie Arbeitszeiten mit den Lkw-Fahrern und verteile auch die Aufträge per Whatsapp an sie. Den Angeklagten bezeichnete die Richterin als faktisch verantwortlich. Und dann seien da noch die Anträge des Angeklagten an die Kreisverwaltung gewesen. Er habe also gewusst, dass er für das Abkippen auf seinem Grundstück eine Genehmigung braucht. Hier sehe das Gesetz vor: Wer eine Abfallentsorgungsanlage ohne erforderliche Genehmigung betreibt, der macht sich strafbar. Zuletzt ging das Gericht noch auf die Zweifel der Verteidigung an einigen Zeugen ein. Deren Aussagen nannte sie lediglich ein winziges Puzzleteil. Ausschlaggebend seien vor allem die vielen Urkunden, Fotos und Gutachten, so Mengele.

Es wird nicht das letzte Mal sein, dass sich ein Gericht mit diesen Aktenbergen beschäftigen wird. Da die Verteidigung Rechtsmittel einlegt, wird sich das Landgericht in Kaiserslautern früher oder später noch einmal mit dem Fall beschäftigen.