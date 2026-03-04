Im Prozess um eine illegale Deponie in Otterberg werden letzte Zeugen gehört. Schon jetzt kündigt die Verteidigung an, dass ein Urteil nicht das Ende in dem Fall bedeutet.

Die letzten Zeugen sind am Mittwoch gehört worden. In zwei Wochen folgen die Plädoyers. Am Amtsgericht in Kaiserslautern geht ein Prozess auf die Zielgerade, der die Otterberger seit Jahren in Atem hält und dessen Urteil mit Spannung erwartet wird. Hat ein Bauunternehmer im Otterberger Ortsteil Weinbrunnerhof (Kreis Kaiserslautern) eine illegale Deponie für Erdaushub und Bauschutt betrieben?

Der vorangegangene Prozesstag Mitte Februar endete mit viel dicker Luft. Drei Lastwagenfahrer waren als Zeugen vorgeladen. Sie sollten vor allem näher darauf eingehen, wer in der Baufirma des Angeklagten die Aufträge an die Fahrer verteilt.

Lkw-Fahrer mit unterschiedlichen Aussagen

Einer der Fahrer konnte nicht wirklich viel zu den Vorwürfen sagen. Er arbeitet noch für die Firma. Erde habe er auch einmal auf den Weinbrunnerhof gefahren. Wer ihm aber die Aufträge im Tatzeitraum – Frühjahr bis Sommer 2023 – gegeben habe, daran könne er sich nicht mehr erinnern, sagte er vor Gericht. Es gebe da eine Whatsapp-Gruppe für die Lkw-Fahrer, in der Aufträge verteilt würden. Von wem, keine Ahnung.

Ganz anders stellte es ein zweiter Fahrer dar. Er arbeitet nicht mehr für die Firma des Angeklagten, hat sich in der Zwischenzeit mit ihm überworfen und mehrere erfolglose Verfahren am Arbeitsgericht gegen ihn angestrengt. Seinen Ex-Chef belastete der Zeuge schwer. Dem Gericht schilderte er, wie er mehrfach von Baustellen auf das Grundstück am Weinbrunnerhof beordert worden sei, um dort Erde abzukippen. Die Arbeitsaufträge habe der Angeklagte in jener Whatsapp-Gruppe an die Fahrer verteilt. Verteidiger Klaus-Martin Rogg bezichtigte ihn in diesem Fall der Lüge.

Und der dritte Fahrer? Verließ mit viel Gebrüll den Gerichtssaal, nachdem er seine Aussage vor Gericht verweigerte und dafür mit einem Ordnungsgeld von 400 Euro belegt wurde. Am Mttwoch sollen jetzt stattdessen Mitarbeiter der Kreisverwaltung berichten, was der dritte Fahrer zu Protokoll gegeben hat, als er 2023 von der Kreisverwaltung Kaiserslautern in der Sache vernommen wurde. Seinerzeit wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil er unerlaubt mit seinem Lastwagen Erde auf dem Weinbrunnerhof abgekippt hatte.

Kreisverwaltung räumt Patzer ein

Viel Neues ergibt sich aus diesen Protokollen nicht. Ungehalten und laut sei der Fahrer schon damals gewesen, erinnert sich ein als Zeuge geladener Fachbereichsleiter an das Gespräch. Der Fahrer habe betont, dass er nicht wisse, wer die Aufträge verteile. Er kenne die Nummer nicht, die ihm die Aufträge jeden Morgen in der Whatsapp-Gruppe zuschicke. Zwischen dem Fahrer und dem Angeklagten bestehe lediglich eine mündliche Abmachung, dass er für dessen Firma arbeitet.

Für Verteidiger Rogg ist das Protokoll trotz seines geringen Erkenntnisgewinns unzulässig. Denn die Mitarbeiter der Kreisverwaltung hätten den Fahrer nicht über sein Aussageverweigerungsrecht aufgeklärt. Jedenfalls stehe davon nichts im Protokoll. Stimmt, muss der Fachbereichsleiter einräumen. Das habe man wohl vergessen.

Verteidiger Rogg beantragt daraufhin, dass die Zeugenaussage nicht verwendet werden dürfe. Die Vorsitzende Richterin Mengele folgt dieser Begründung nicht. Aus ihrer Sicht ist die Aussage zulässig.

Zum Abschluss der Zeugenvernehmung gibt die Verteidigung bereits einen Einblick in ihr Plädoyer. Es gebe nur einen Belastungszeugen – nämlich den abtrünnigen Lkw-Fahrer. Und da an dessen Glaubwürdigkeit aus Roggs Sicht nun mal starke Zweifel bestünden, gebe es darüber hinaus in diesem Verfahren nicht mehr als Vermutungen. Wegen unbelasteter Erde werde ein Verfahren angestrengt mit Hunderten Akten gegen seinen Mandanten. Und er sei gespannt, was die Obergerichte zu sagen haben, sagt Rogg und kündigt an: „Dieser Fall wird durch die Instanzen gehen.“ Weiter geht es jedenfalls am 18. März.