Ein Thema verpasst? Hier sind die wichtigsten Nachrichten für Donnerstag auf einen Blick.

In vielen Teilen der Pfalz hat es heute geschneit. Die schönsten Leserfotos vom Winterzauber finden Sie in unserer Bildergalerie: Winter in der Pfalz – Eure schönsten Bilder

Die Schulen müssen in der Pandemie aufs Lüften setzten – noch. Denn eine selbstgebaute Abluftanlage mit Materialien aus dem Baumarkt hängt seit Dienstag im Landauer Otto-Hahn-Gymnasium: Weniger Lüften dank Baummarktanlage?

An den letzten Wochenenden war viel los auf der Kalmit und rund um das Forsthaus Heldenstein. Das sorgte für Verkehrschaos. Nun nimmt die Polizei die Falschparker in den Blick: Falschparker riskieren, abgeschleppt zu werden

Ein Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße steht vor Gericht, weil er seine vierjährige Nichte missbraucht haben soll. Ob er schuldfähig ist, ist noch unklar: Prozess: Mann soll vierjährige Nichte missbraucht haben

Am 14. März ist Landtagswahl. Mit digitalen Formaten und einem „Malu-Magazin“ wirbt die SPD um die Gunst der Wähler in Corona-Zeiten: SPD setzt im Wahlkampf auf Malu Dreyer und Biontech