Energie wird immer teurer – und eine steigende Anzahl von Menschen kann sich Gas, Öl oder Sprit kaum noch leisten. Was dann passieren kann, zeigt der Fall von Klaus-Peter Flick aus Ludwigshafen – mittelbar zumindest.

Es geht ans Eingemachte, und deshalb krampft Klaus-Peter Flicks Bein schon wieder, Trümmerbruch, schlecht verheilt. „Ich hab wirklich Panik, dass ich meine Wohnung verliere“, sagt er. „Ich will nicht wieder auf die Straße. Ich verreck’ dort.“ Flick ist erregt, und deshalb fängt er jetzt auch noch an zu zittern, Karpaltunnelsyndrom. Flick ist ein schmaler Mann, 58 Jahre alt, einen Gutteil jener Zeit war er obdachlos, „fast mein ganzes Leben“, sagt er. Er hat zeitweise in der Bayreuther Straße gewohnt, Ludwigshafener Unterbringungsgebiet für Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, und dann hat er doch lieber Platte gemacht. Seit 2015 oder 2016, er kann sich nicht genau erinnern, hat er eine Wohnung in Ludwigshafen, 22 Quadratmeter, und dort droht ihm jetzt die Kündigung. Wegen einer sehr speziellen Problemlage und einer weit verbreiteten Problemlage in Deutschland im Herbst 2021.

Risiko für Bezieher von Sozialleistungen

Mit einer „Nebenkostenexplosion“ in den kommenden Monaten rechnen Mieterbund und Bundes-Verbraucherzentrale, ursächlich dafür: stark steigende Energiepreise.

Stand