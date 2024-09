Im Speyerer Dom und auf dem Platz vor der fast 1000 Jahre alten Kathedrale sind immer viele Menschen aus aller Herren Länder unterwegs – am Sonntag werden es noch mehr sein: Denn das Bistum lädt zum Diözesankatholikentag ein.

„Gemeinsam Segen sein“: Das ist das Motto des Festes, zu dem die 500.000 Katholikinnen und Katholiken aus der Pfalz und dem Saarpfalz-Kreis eingeladen sind. „Dieses Motto knüpft an unsere Bistumsvision an, die wir 2021 in Kraft gesetzt haben“, erklärt Bischof Karl-Heinz Wiesemann. „Darin heißt es, dass wir Segensort in der Welt sein wollen.“ Da neben den kirchlichen Initiativen und Einrichtungen auch der Dom ein solcher Segensort sei, werde der Katholikentag bewusst dort gefeiert. Ab 8.30 Uhr gibt’s in der Domvorhalle Kaffee, zudem kann man sich über die Angebote informieren. Um 10 Uhr startet „Kreativ sein“ mit Programmpunkten wie „Fürbitten für die Feierzeit“, „Wie gut: Du bist ein Segen!“, „Offenes Singen von Neuen Geistlichen Liedern“, einer Domrallye und einer Chorwerkstatt für Kinder. Um 11.30 Uhr feiert Bischof Karl-Heinz Wiesemann Eucharistie im Dom. Das am Vormittag in der Kreativzeit Entstandene fließe in die Messe ein, teilt das Bistum mit. Thomas Kiefer, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge und Verantwortlicher für den Katholikentag, sagt, dieser Katholikentag werde anders als gewohnt. Denn die Tagesstruktur lehne sich an das Konzept von „Kirche Kunterbunt“ an, heißt: gastfreundlich, generationenübergreifend, kreativ, fröhlich feiernd und christuszentriert. Wer segensreich sein will, muss auch etwas essen – im Domgarten und in den Höfen des Bischöflichen Ordinariats wird bewirtet. Am Nachmittag ermöglichen die Einrichtungen, Verbände und Dienststellen im Bischöflichen Ordinariat dann einen Blick hinter die Kulissen. Rund um den Dom sind der Auftritt eines Gospelchors, Domführungen und Archivführungen für Kinder geplant. Den Abschluss des Tages bildet ein Segen um 16.15 Uhr im Dom. Das vollständige Programm ist auf der Website des Bistums unter www.bistum-speyer.de/katholikentag abrufbar. Für Besucher des Katholikentags ist das Parken auf dem Festplatz an diesem Tag umsonst, teilt das Bistum mit. Es erwartet rund 2000 Besucher.