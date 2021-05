Nach anfänglicher Skepsis zeigt sich das Mainzer Wirtschaftsministerium offen für eine umfassende Modernisierung des pfälzischen Wanderwegenetzes: „Es wurde angeregt, baldmöglichst einen Förderantrag zu stellen“, sagt Bezirkstagschef Theo Wieder auf Anfrage. Ziel sei es, „ein zeitgemäßes Wegenetz zu entwickeln, das touristischen Anforderungen genügt“.

Die Pfalz gilt zu Recht als Wanderparadies. Urige Hütten, reizvolle Landschaften, romantische Burgen, kulinarische Genüsse und nicht zuletzt markierte Wege sind die Pfunde, mit denen die Region im Wettstreit mit der Konkurrenz wuchern kann. Doch im August schlug Martin Brandl, der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Alarm: „Unser Wegenetz ist jetzt an einem Punkt angelangt, wo eine Reduzierung und Neugestaltung nicht mehr aufgeschoben werden kann.“ Nur so lasse sich einem Verfall vorbeugen, könne den neuen Bedürfnissen der Wanderer Rechnung getragen werden.

Zwei Probleme sprach Brandl, im Hauptberuf parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, damit an: Die bunten Striche („Balken“), Kreuze und Punkte des PWV, die an Bäumen, Felsen und auf Schildern dem Wanderer vor allem im Pfälzerwald die Richtung weisen, werden von den rund 200 ehrenamtlichen Wegewarten des PWV instand gehalten. Doch das rund 5000 Kilometer umfassende Fernwegenetz des Vereins überfordert zunehmend ihre Kräfte. Finden sich doch längst nicht mehr genügend jüngere Mitstreiter, die in die Fußstapfen der Älteren treten können, wenn die die Arbeit nicht mehr schultern können.

Heute sind vor allem Rundwanderungen gefragt

Zweites Problem: Das Wanderwegenetz des PWV wurde vor mehr als einem Jahrhundert entwickelt. Damals standen Streckenwanderungen hoch im Kurs. Entsprechend wurden Wege ausgesucht, die in Nord-Süd- und West-Ost-Richtungen die Pfalz durchziehen. Diese Hauptrouten wurden durch weitere markierte Wege miteinander verknüpft.

Heute sind dagegen vor allem Rundwege gefragt, die den Ausflügler zu interessanten Zielen führen. In den vergangenen Jahren haben touristisch ausgerichtete Gemeinden solche themenbezogenen Streckenführungen (zum Beispiel „Schusterpfad“, „Dahner Felsenpfad“, „Rimbach-Steig“) mit Hilfe von Fördergeldern wie Pilze aus dem Boden schießen lassen. Diese Routen wurden so geführt, dass der Wanderer unterwegs mit besonderen Natur- und Kultur-Erlebnissen rechnen kann.

Um das PWV-Wegenetz nach dem Vorbild anderer Bundesländer fit für die Zukunft zu machen, plädiert Martin Brandl dafür, ein erfahrenes Planungsbüro mit einer Neukonzeption zu beauftragen. Allein für das Gebiet des Pfälzerwaldes dürften sich nach seiner Schätzung die Kosten auf grob gerechnet 1,2 Millionen Euro belaufen.

Appell der Kommunen wird in Mainz gehört

Zunächst schien sich die Begeisterung für diesen Vorstoß im Mainzer Wirtschaftsministerium in Grenzen zu halten. Doch dann appellierten die 13 Oberbürgermeister und Landräte der Pfälzerwald-Kommunen zusammen mit dem Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder (CDU) parteiübergreifend an Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP), Brandls Idee zu unterstützen. Und nach einem zweistündigen Gespräch zwischen Vertretern des PWV, der Pfalz-Touristik und Theo Wieder mit der Fachebene des Ministeriums scheinen die Weichen nach Information der RHEINPFALZ neu gestellt.

„Beim Land kann man sich vorstellen, das Projekt zu fördern“, sagt Bezirkstagschef Wieder auf Anfrage. Und: „Wichtig war den Vertretern des Ministeriums, dass der Bezirksverband Pfalz die Trägerschaft übernimmt.“ Denn in der Vorbereitung dieser Mammutaufgabe müssen unzählige Gespräche mit Kommunen, dem Forst und etlichen weiteren Beteiligten geführt werden. Und dass der Bezirkstagsvorsitzende in der Lage ist, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen, hat er bereits bei der Ausweitung der besonders geschützten Kernzonen im Pfälzerwald bewiesen.

Als erstes muss Wieder nun einen Förderantrag ausarbeiten und ans Land stellen. Wird der gebilligt, geht es an die Umsetzung. Dazu soll ein Planungsbüro eingeschaltet werden. Dessen erste Aufgabe wird darin bestehen, eine Bestandsaufnahme des vorhandenen riesigen Wegenetzes und der Infrastruktur – Hütten, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten, Brücken, Stege, Wanderparkplätze und so weiter – vorzunehmen. Daran werden sich eine Bewertung und die Entwicklung einer Konzeption anschließen . Am Ende soll nach Wieders Worten „ein modernes Wegenetz“ stehen, das den heutigen Bedürfnissen entspricht. Wobei das Projekt nicht nur den Pfälzerwald, sondern die ganze Pfalz einbeziehen soll.

PWV-Bezirkswegewarte stimmen grundsätzlich zu

In einer Telefonkonferenz hat PWV-Vorsitzender Brandl am Samstag die Bezirkswegewarte seines Vereins über den Projektstand informiert. Dabei habe es durchaus auch kritische Nachfragen gegeben, sagte Brandl auf Anfrage. Er habe zugesichert, dass der PWV auch in die folgenden Schritte eingebunden werde. Der PWV werde zudem in der Steuerungsgruppe vertreten sein, die vorgesehen sei, wenn der Förderantrag in Mainz genehmigt werde. Gegen Ende des rund zweistündigen Gesprächs „gab es eine einstimmige, grundsätzliche Zustimmung für die Vorgehensweise des Hauptvorstandes“. Dies sei „ein toller erster Schritt“, freute sich der PWV-Vorsitzende. Denn: „Das Projekt ist eine Riesenchance für die ganze Pfalz und insbesondere auch für den Pfälzerwald-Verein.“