Die Rangliste der besten Weinerzeuger bei der Bundesweinprämierung wird nach wie vor von Pfälzern angeführt: Das Maikammerer Weingut August Ziegler ist weiterhin die Nummer eins, gefolgt von der Dürkheimer Vier Jahreszeiten Winzer eG. Auf Platz zwei behauptete sich ebenso das Siebeldinger Wein- und Sektgut Wilhelmshof unter den besten Sekterzeugern.

Wie die erfolgreichsten Teilnehmer bei dem Wettbewerb der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in den beiden Rankings sowie bei der Preisvergabe abgeschnitten haben, hat die DLG am Dienstag bekanntgeben.

Vier der 23 Bundesehrenpreise, mit denen die hervorragenden Gesamtleistungen von Betrieben bei der Prämierung gewürdigt wird, gehen demnach in die Pfalz: Das Weingut Bärenhof, Helmut Bähr & Sohn, in Bad Dürkheim erhielt den Bundesehrenpreis – der vom Bundeslandwirtschaftsministerium verliehen wird – in Silber. Jeweils in Bronze bekamen ihn das Weingut August Ziegler, die Vier Jahreszeiten Winzer eG sowie das Walsheimer Weingut Karl Pfaffmann Erben.

Titelträger aus Rheinhessen und Baden

Über die allerhöchste Auszeichnung dürfen sich diesmal Betriebe aus Rheinhessen und Baden freuen: Den in der jeweiligen Sparte einzigen vergebenen Bundesehrenpreis in Gold gab es für das damit zugleich zum „Weinerzeuger des Jahres 2020“ ernannte Bechtolsheimer Weingut Ernst Bretz und die zum „Sekterzeuger des Jahres 2020“ deklarierte Winzergenossenschaft Britzingen/Markgräflerland eG aus Müllheim.

Wie DLG-Präsident Hubertus Paetow erklärte, der gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner den neuen Trägern des Bundesehrenpreises gratulierte, steht dieser für eine „außerordentliche Qualitätsleistung“. Wer einen solche Auszeichnung erhalte, zeige eindrucksvoll, „dass er zu den Spitzenbetrieben zählt und richtungsweisende Maßstäbe hinsichtlich Qualität, Genuss und Geschmack setzt“.

31 Pfälzer Betriebe in Rankings

Zu den „DLG Top 100 der besten Weinerzeuger“ zählen insgesamt 29 Betriebe aus dem Weinbaugebiet Pfalz. Unter den zehn Erstplatzierten ist neben den bereits Genannten das Weingut Darting (Bad Dürkheim), das erneut Rang fünf erreichte. In den „DLG Top 10 der besten Sekterzeuger“ ist als zweiter pfälzischer Prämierungsteilnehmer das – auf Platz 10 gekommene – St. Martiner Weingut Alfons Ziegler vertreten.

Bei der Bundesweinprämierung 2020 haben die Sachverständigen insgesamt 1041 Pfälzer Weinen und Sekten DLG-Preise zuerkannt. Damit ging mehr als ein Drittel aller vergebenen Medaillen in die Pfalz. Die Testergebnisse und weitere Informationen sind im Internet unter www.dlg-bwp.de zu finden.