Spannende Texte aus der vergangenen Woche: Was sich am Wochenende zu lesen lohnt.

Ein Paukenschlag in der Debatte um Militär und Sicherheit erreichte diese Woche die Pfalz: Die Bundeswehr will zurück nach Speyer kommen. Wohnen und Arbeiten im künftigen Pionier-Quartier am Nordrand – dieses Vorhaben der Stadtverwaltung wird wohl ein Traum bleiben. Stattdessen wird die ehemalige Kurpfalzkaserne wohl weiter militärisch genutzt. Martin Schmitt und Patrick Seiler haben alle Informationen im Text zusammengetragen, den Xenia Schipp diese Woche empfiehlt.

Diese Woche war das Wetter nicht besonders einladend. Nieselnd und kalt: Fast könnte man traurig sein, dass der FCK erst am Wochenende spielt. Denn die Witterung ist in der Pfalz auch als Fritz-Walter-Wetter bekannt. Bei Regen, so erzählt man heute noch, spielte der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft besonders gut. Schon während des WM-Finales 1954 half ihm der Regen, in seinem Element zu bleiben. Deutschland schlug Ungarn, wurde Weltmeister. Doch was ist dran am Fritz-Walter-Wetter, spielt der FCK gerade dann besonders gut? Ein Pfälzer Informatiker hat sich das genauer angeschaut. Den Text dazu empfiehlt meine Kollegin Elisia Ruiz Bachmann.

Frank Pommer ist der Meinung, dass der SWR der Musik in der Pfalz nicht gut tut - und das schon seit Jahren. Dafür wirft er einen Blick zurück und zeichnet nach, wie sich die Orchesterlandschaft in der Region seit Gründung des SWR Ende der 90er-Jahre entwickelt hat. Diesen Text empfiehlt Maximilian John.

Neugierig geworden? Dann lesen Sie weiter.