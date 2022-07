Liebe Leserinnen und Leser, annerschdwu, Boddschamber, Huschdegutsel, Lawerdasch, Miggeplätsch, Quetschekuche, Umus, Worgser – es gibt so viele schöne Wörter auf Pfälzisch, man kann sie gar nicht oft genug würdigen. Und darum hatten wir Sie vor knapp zwei Wochen an dieser Stelle um Unterstützung gebeten. Denn die brauchen wir, wenn wir gemeinsam unser großes Ziel erreichen wollen: eine Buchstabiertafel, die zu unserer Region und ihren Menschen passt. Keine aus nüchternen Städtenamen, ned mit uns! Wir wollen eine Buchstabiertafel, die unserem Landstrich aus dem Herzen spricht. Eben eine uff Pälzisch, Gewidder, Dunnerkeidel noch emol! Und Sie haben sich beteiligt – und wie: Eine Pfälzer Wortschatz-Woge hat unsere Redaktion erreicht. Babbsack, schlorbse, Zuggerschnuud – mä wie schää, hätte Oma geschwärmt. Aber wir sind mit unserem Pfälzisch noch nicht am Ende, da geht noch was!

Daher verlängern wir unseren Aufruf bis zum 10. Juli. Wer uns bis dahin per E-Mail an redpfalz@rheinpfalz.de seine Vorschläge für eine Pfälzer Buchstabiertafel schickt, von A wie Affezippel bis Z wie Zuggerschnuud, der macht mit bei unserer Verlosung von nicht zehn, nicht 20, sondern 30 Überraschungspaketen aus dem RHEINPFALZ-Fundus. Mol gugge, was noch kummt. Viel Erfolg!