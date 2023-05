Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ivo Nutarelli stürzte beim Flugtag in Ramstein 1988 mit seinem Flugzeug in die Menschenmenge. Verschiedene Untersuchungen gaben ihm daher die Alleinschuld am Unglück. Sein Bruder Giancarlo hat mit RHEINPFALZ-Redakteurin Christine Kamm über ihn gesprochen. Ein Gespräch über einen Bruder, Vater, Sportler, Soldaten und Freund.

Hinweis: Im Interview spricht Giancarlo Nutarelli Zusammenhänge zwischen der Katastrophe in Ramstein und einem anderen Unglück an, dem Abschuss einer italienischen Passagiermaschine