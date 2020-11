Ein fünf Jahre altes Mädchen ist in der Nacht auf Freitag bei einem Wohnhausbrand in Pirmasens ums Leben gekommen. Eine siebenjährige Schwester wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Stadt Pirmasens am Freitag mitteilte. Die Eltern und weitere vier Kinder blieben laut Polizei unverletzt. Es ist nicht das erste Mal, dass bei Brandunglücken in der Pfalz Kinder als Opfer zu beklagen sind.

3. Februar 2008:

Neun türkischstämmige Bewohner kommen bei der größten Nachkriegs-Brandkatastrophe der Stadt Ludwigshafen in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Innenstadt ums Leben. Unter den Opfern befinden sich fünf Kinder. Nach aufwendigen Untersuchungen steht fest, dass das Feuer im Keller seinen Anfang genommen und sich rasend schnell im holzgetäfelten Treppenhaus ausgebreitet hat. Was den Brand auslöste, ist ungeklärt. Einen technischer Defekt oder einen Anschlag schließen die Ermittler aus.

2. September 1999:

Eine Woche vor dem geplanten Umzug in eine größere Wohnung sterben in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Innenstadt drei Mädchen und ein Junge im Alter von 20 Monaten bis neun Jahren. Mutter und Vater, der vergeblich versucht hat, die Kinder zu retten, überleben die Tragödie mit knapper Not. Untersuchungen ergeben, dass im Kinderzimmer im Bereich eines Etagenbettes zunächst ein Schwelbrand entstanden ist. Möglicherweise hat eines der Kinder mit etwas gespielt, das das Feuer ausgelöst hat.

24. Juli 1997:

Als ein 24-Jähriger versucht, seine achtjährige Schwester aus einem brennenden Einfamilienhaus in Schallodenbach (Landkreis Kaiserslautern) zu retten, bricht er mit dem Kind auf dem Arm im Obergeschoss des Gebäudes zusammen. Beide können nur noch tot geborgen werden. Verzweifelt hat der Vater zuvor versucht, in das brennende Haus vorzudringen.

25. Dezember 1992:

Bei einem Wohnungsbrand am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in Weidenthal (Landkreis Bad Dürkheim) sterben die 32-jährige Mutter und ihre beiden drei beziehungsweise fünf Jahre alten Kinder.

9. Februar 1992:

Zehn Menschen – eine Frau, ihre acht Kindern und ihr Onkel – kommen bei einem Brand in einem von Asylbewerbern und Sozialhilfeempfängern bewohnten Haus in Karlstal bei Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) ums Leben. Nur der Vater der Kinder kann aus der oberen Wohnung des Gebäudes entkommen. Vermutlich hat eine im Bett gerauchte Zigarette das Feuer ausgelöst.

16. März 1989:

Zwei Kinder sterben am späten Nachmittag in der Neustadter Innenstadt beim Brand eines rückwärtigen Gebäudes.