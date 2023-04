Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pfälzerwald bleibt Biosphärenreservat. Das besiegelt die Unesco mit der Übergabe einer Urkunde in Annweiler. Zwar demonstrieren Gegner und Befürworter des B10-Ausbaus, aber auch die finden, es sei schon ein Freudentag. Doch am Ende fallen Sätze, die es in sich haben. Von unerwarteter Seite.

Während Walter Herzog, Vorsitzender der BI Queichtal, seine Mitkämpfer gegen den Ausbau der B10 vor dem Hohenstaufensaal in Annweiler an diesem Donnerstagnachmittag bittet, auf Alkohol