Wäre es mit dem rheinland-pfälzischen Kommunalrecht vereinbar, wenn der Bezirksverband Pfalz eine amtliche Einwohnerbefragung für das Biosphärenreservat Pfälzerwald organisieren würde? – Einen entsprechenden Prüfauftrag an das Innenministerium zu richten, hat der Bezirksausschuss am Freitag in Lambrecht mit großer Mehrheit abgelehnt.

Einen solchen Prüfauftrag hatte die oppositionelle Freie Wählergruppe (FWG) im Bezirksausschuss des pfälzischen Parlamentes zur Abstimmung gestellt.