Mancherorts ist die Bezahlkarte für Geflüchtete bereits eingeführt, folgen nun Pfälzer Kommunen? Ein Oberbürgermeister äußert sich bereits offensiv.

Die Diskussion um eine Bezahlkarte für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz nimmt an Fahrt auf. Nachdem in Ostdeutschland in den vergangenen Wochen erste Kommunen – darunter der Landkreis Greiz in Thüringen – vorpreschten und inzwischen eigene Lösungen entwickelt haben, gibt es auch in der Pfalz erste Annäherungsversuche an das Thema. Die Pirmasenser Stadtratsfraktion der CDU setzte es am Montag gleich auf die Tagesordnung für den Hauptausschuss – vertagte die Debatte dann schlussendlich doch. Man wolle vorerst abwarten, ob das Land eine Lösung anbiete, so der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Sollte die Lösung nicht schnell genug kommen, „machen wir uns vor Ort Gedanken und machen es halt selbst“, so Zwick weiter. Im Kreis Germersheim hat die FDP-Kreistagsfraktion ebenfalls einen entsprechenden Antrag an Landrat Fritz Brechtel (CDU) gestellt, über den jedoch frühestens im März entschieden wird. Andere Städte und Kreise könnten folgen.

Im Kern geht es darum, ob Asylbewerbern und Geflüchteten Sozialleistungen nicht mehr bar vom Sozialamt ausgezahlt werden sollen, sondern sie diese in Form einer Scheckkarte erhalten. Mit der Karte könnten sie etwa Klamotten und Nahrungsmittel kaufen, jedoch kein Geld mehr einfach in ihr Heimatland überweisen. Bisher müssen Asylsuchende ihre Bargeldauszahlungen meist persönlich abholen. Dies stellt für die Kommunen einen großen bürokratischen Aufwand dar. Kritiker dieses Systems argumentieren, dass eben diese Auszahlung von Bargeld Deutschland für Geflüchtete attraktiv mache.

Landkreistag: Umsetzung muss rasch erfolgen

Rheinland-Pfalz arbeitet inzwischen auf Bundesebene mit weiteren Ländern an einem gemeinsamen Konzept für eine solche Bezahlkarte. Welche Fragen noch zu klären sind und wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, dazu wollte sich das zuständige Integrationsministerium am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht äußern. Zwick ließ im Pirmasenser Stadtrat jedoch durchblicken: Noch sei nicht geklärt, wie das Land vorgehen will. Gibt es eine bundesweite Regelung, eine auf Ebene der Länder, oder kann jede Kommune selbst entscheiden? Der rheinland-pfälzische Landkreistag mahnt indes zur Eile. „Es ist nicht sinnvoll, dass die Bezahlkarte gegebenenfalls erst in zwei Jahren eingeführt wird“, sagt Geschäftsführer Andreas Göbel. Aus seiner Sicht sei die rasche Einführung der Karte wichtig: „Wir halten es für das richtige Instrument, um den Verwaltungsaufwand zu verringern.“ Es sei der pragmatischste Weg, die Forderung „Sachleistung statt Geld“ in die Tat umzusetzen, so Göbel weiter. Denn Lager und Mitarbeiter einzusetzen, um in Zukunft Nahrung und Klamotten statt Geld zu verteilen, wäre für die Kommunen schlicht unmöglich.