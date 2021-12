Wer Angehörige in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besuchen will, muss strenge Regeln befolgen. Mancherorts gilt sogar ein Besuchsverbot. Das sind die aktuellen Vorgaben.

Wer in diesem Jahr über die Feiertage Freunde oder Angehörige zum Beispiel im Krankenhaus oder in einer Seniorenpflegeeinrichtung besuchen möchte, muss strenge Regeln befolgen. Die seit dem 23. Dezember gültige Corona-Verordnung des Landes ändert an den bestehenden Vorgaben jedoch nichts, antwortet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium auf Anfrage.

2G-plus-Regel gilt für alle Besucher

Derzeit gilt in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Hospizen für alle Besucher die 2G-plus-Regel (auch für Geimpfte oder Genesene). Das bedeutet, dass jeder Besucher einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen muss. Die Testpflicht besteht auch nach einer Booster-Impfung, anders als etwa in der Gastronomie. Das Gesundheitsministerium betont jedoch, dass die Einrichtungen vor Ort darüber hinaus strengere Regeln beschließen können.

Große Krankenhäuser in der Pfalz haben bereits seit Ende November ein Besuchsverbot erlassen. Dazu zählen das Klinikum Ludwigshafen sowie das Klinikum in Landau. In beiden Fällen sind Besuche nur noch in Ausnahmefällen (Besuch Schwerstkranker oder Verabschiedung im Sterbeprozess) nach Absprache mit der behandelnden Station oder dem leitenden Oberarzt möglich. Es gilt dann die 2G-plus-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Im Westpfalz-Klinikum und dem Klinikum Zweibrücken sind Besuche weiterhin möglich. Auch dort müssen sich Besucher an die 2G-plus-Regel halten und eine FFP2-Maske tragen.

Wer über die Feiertage eine solche Einrichtung besucht, der sollte sich vorab auf jeden Fall über deren genauen Vorgaben informieren. Viele Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen veröffentlichen auf ihren Webseiten die Regelungen. Die derzeit gültigen Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz finden sie unter www.corona.rlp.de.