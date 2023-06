Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den fiktiven Ort Ottern hat der Autor Ferdinand von Schirach als Schauplatz seiner neuen TV-Serie gewählt. Dort soll sich zeigen, wie ein deutsches Justiz-Drama aus den 1990er-Jahren heute laufen würde: die „Worms-Prozesse“ um angeblichen Kindesmissbrauch in Hunderten Fällen. Ein Rückblick.

Im Jahr 1993 lief nur ein Prozent der weltweiten Telekommunikation übers Internet. Schon im Jahr 2007 waren es 97 Prozent.

Ende des Jahres 1993 nahm in Worms einer der größten Skandale der deutschen Rechtsgeschichte in der Nachkriegszeit seinen Lauf. Männer und Frauen, ganze Familien wurden verhaftet unter dem Vorwurf, 16 Kinder, eigene Kinder, Nichten und Neffen, auch ein Baby, sexuell missbraucht zu haben, hundertfach. 25 Erwachsene wurden schließlich in drei so genannten Worms-Prozessen angeklagt. Die Großmutter vermeintlich geschändeter Kinder starb in ihrer U-Haftzelle an einem Herzinfarkt. Die anderen 24 Angeklagten wurden samt und sonders freigesprochen.

Wie könnte sich ein solches Drama heutzutage abspielen, in unserer social-Media-beherrschten Zeit? Ferdinand von Schirach, einst prominenter Strafverteidiger, nun Bestseller-Autor („Terror“, „Schuld“, „Der Fall Collini“), hat die Worms-Prozesse ins 21. Jahrhundert transformiert, in eine Fiktion mit sehr starken Anleihen an die tatsächlichen Wormser Vorgänge. Die siebenteilige Serie „Glauben“ kann ab 4. November bei TVNOW/RTL+ gestreamt werden. Sie wurde vorab beim Festival „Cannesseries“ mit zwei Hauptpreisen bedacht.

„Erregungskurve stets bei 100 Prozent“

„Als die Wormser Prozesse spielten“, so von Schirach in einem Interview des Senders, „war unsere Welt kleiner. Der Stammtisch hatte eine entlastende Funktion. Das ist bei den Sozialen Medien ins Gegenteil verkehrt.“ Die Erregungskurve im Internet sei stets bei 100 Prozent, so Schirach. Jeder Mensch könne durch die sozialen Medien „auch ein sehr mächtiger Sender sein – und was er sendet, unterliegt kaum einer Kontrolle.“

Regisseur Daniel Prochaska ergänzt: „Man liest drei Posts und denkt, die Wahrheit zu kennen. Die breite Masse lässt sich schnell beeinflussen, besonders was Hasspostings betrifft.“ „Kinderficker“ – diese Beschimpfung sei ihnen in Gefängnishöfen entgegen geschlagen, berichten Freigesprochene der Worms-Prozesse. Im Internet würde daraus eine gigantische Welle. Aus Worms wird in „Glauben“ die fiktive Kleinstadt Ottern. Und in Ottern wird in den Sozialen Medien sehr rasch glasklar nicht weniger als dies gefordert: die Todesstrafe für Kinderschänder. Konkret: für die aktuell Angeklagten.

Drama beginnt mit Scheidungskrieg

In Worms, im echten Leben, beginnt das Drama mit einem Scheidungskrieg.

Hauptprotagonisten: