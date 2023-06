Im Landkreis Kaiserslautern ist ein Wolf gesichtet worden, am Ortseingang von Baalborn. Auch im Wald können sich Mensch und Tier begegnen. Ein Experte erklärt, worauf es dabei ankommt.

Ein Handyvideo sorgt in den sozialen Netzwerken für Furore. Zu sehen ist ein Wolf, der über einen Betonweg läuft. Aufgenommen hat es eine Autofahrerin, nach eigener Angabe am 25. Mai gegen 21 Uhr am Ortseingang von Baalborn. Fachleute des Koordinationszentrums für Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) haben den Clip ausgewertet und bestätigen: Es handelt sich tatsächlich um einen Wolf. Was aber tun, wenn man als Fahrradfahrer, Wanderer oder Spaziergänger einem Exemplar begegnet? Kluwo-Leiter Julian Sandrini gibt Tipps.

Wie verhält man sich bei einer Begegnung mit einem Wolf?

Kluwo-Leiter Julian Sandrini erklärt einige Verhaltensregeln für ein solches Aufeinandertreffen. Menschen sollten sich ruhig verhalten, stehen bleiben und nicht auf den Wolf zugehen. Um die Distanz zum Tier zu vergrößern, solle man sich langsam zurückziehen. Auf gar keinen Fall sollte das Wildtier gefüttert werden.

Wie verhält sich das Tier üblicherweise bei einer Begegnung?

Sandrini sagt, dass ein Wolf, sobald er einen Menschen bemerkt, üblicherweise von selbst einen bestimmten Mindestabstand einhält. In der Regel verschwänden die Tiere aber aus dem Sichtfeld. Sollte sich der Wolf nicht von selbst zurückziehen, sollte der Mensch durch Klatschen und Gestikulieren auf sich aufmerksam machen. Auf der Webseite des Kluwo heißt es, dass man mit Gegenständen werfen könne, wenn sich das Tier weiter nähert.

Grundsätzlich seien Wölfe nicht an Interaktionen mit Menschen interessiert, sagt Sandrini. „Sie sind jedoch wehrhafte Wildtiere, die niemals gefüttert oder aktiv bedrängt werden dürfen.“ Da die terrestrische Tollwut – also bei Tieren, die nicht fliegen können – in Deutschland als ausgerottet gilt, seien in den vergangenen 20 Jahren auch keine infizierten Wölfe bekannt.

Was sollte beachtet werden, wenn ein Hund bei einem Aufeinandertreffen dabei ist?

Sandrini berichtet, dass sich ein Hund bei einer Begegnung mit einem Wolf immer in unmittelbarer Nähe seines Halters aufhalten solle. Zudem müssten Hunde in Wolfsgebieten angeleint werden. „Wölfe können Hunde als Eindringlinge in ihr Revier ansehen, was vor allem während der Paarungszeit von Januar bis März zu ernsthaften bis tödlichen Verletzungen bei herumstreunenden Hunden führen kann“, erklärt Sandrini.

Wie oft greifen Wölfe Menschen an?

Seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland im Jahr 2000 sind laut Sandrini in Rheinland-Pfalz keine Angriffe auf Menschen bekannt. In ganz Europa habe es von 1950 bis 2000 bei einem geschätzten Bestand von circa 20.000 Wölfen insgesamt 59 dokumentierte Zwischenfälle gegeben. In acht Fällen seien dabei Menschen, meist Kinder, gestorben. „Die Ursachen waren in der Regel eine Tollwutinfektion oder das vorherige Anfüttern des Wolfes“, sagt Sandrini.

Könnten Wölfe die Scheu vor Menschen verlieren?

„Wölfe sind vorsichtige Tiere, die Gefahren innerhalb ihres Lebensraums kennenlernen und abschätzen, wie sie darauf reagieren“, berichtet Julian Sandrini. Der Mensch gehöre in Deutschland als ein Element zum Lebensraum dazu, da er in den hiesigen Naturräumen allgegenwärtig ist. Der Wolf habe sich daran gewöhnt, wie auch andere Wildtiere. Er passe sein Verhalten an, etwa durch starke Nachtaktivität. Die Tiere könnten allerdings lernen, die Distanz, welche sie zum Menschen halten, zu verringern – etwa durch Anfüttern, weiß Sandrini.