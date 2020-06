Am Mittwoch, dem Johannistag, endet offiziell die Spargelsaison, die von der Corona-Krise geprägt war. Landwirte in Rheinland-Pfalz rechnen mit erheblichen Einbußen beim Ergebnis. Fehlende Erntehelfer waren ein Problem. Hans-Jörg Friedrich vom Genossenschaftsvorstand des Pfalzmarkts in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) sagt: „Bedingt durch Corona und den Erntehelfermangel zu Beginn der diesjährigen Spargelsaison schätzen wir, dass nur etwa 60 Prozent der Spargel tatsächlich geerntet werden konnten.“ Ähnlich sieht es der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Sprecher Andreas Köhr rechnet mit Einbußen in der „gleichen Größenordnung“. Vor dem Start in die Frischgemüsesaison hätten nur etwa 30 Prozent der Arbeitskräfte zur Verfügung gestanden. Kleinere Betriebe hätten eher Ersatz beschaffen können – etwa durch Studenten oder Beschäftigte aus der Gastronomie. Laut Pfalzmarkt decke der höhere Spargelpreis die „immens gestiegenen Kosten“ der Erzeuger „nur zum Teil ab“. Schätzungen zufolge liege der Erzeugerpreis 40 bis 50 Prozent über dem Vorjahr.

Rheinland-Rheinland-Pfalz ist bei der Bilanz kein Sonderfall. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, hatte im Mai geschätzt, dass bundesweit 30 Prozent der möglichen Erntemenge auf den Feldern stehenbleibt.